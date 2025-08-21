Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pocholo habla sobre la verdad de los incendios forestales y se deshace en elogios a la UME: «Son los verdaderos héroes»

El famoso aristócrata recuerda que «los fuegos se apagan en invierno» y que es tarea de todos, no solo de los militares y bomberos

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:21

Mientras los incendios arrasan buena parte de España y ya han quemado más de 400.000 hectáreas este año, la mayoría durante este verano, la sociedad se empieza a movilizar para que el trabajo de bomberos, militares, voluntarios y vecinos no caiga en saco roto. Uno de los famosos más reconocidos de España, el polifacético Pocholo Martínez Bordiú, ha alzado la voz para lanzar una reflexión sobre lo que está pasando y lo que puede suceder en el futuro.

Pocholo, que en realidad se llama José María Martínez-Bordiú y Bassó y pertenece a la dinastía de la Casa de Gotor, una familia de aristócratas de la alta sociedad, ha destacado desde Ibiza que «nuestros bosques están en peligro de desaparecer entre llamas».

Pocholo, que es economista y empresario hostelero, empezó la carrera de Veterinaria y posee un doble grado en Finanzas y Marketing. Habla cuatro idiomas y es socio fundador de una empresa de vehículos eléctricos. Y también tiene, detrás de esa máscara de personaje mediático alocado, un sentido común muy afilado. «¿Sabes cuándo se apagan de verdad los fuegos? En invierno. Sí, en aquellos meses fríos y tranquilos, cuando nadie mira hacia la montaña, es cuando debemos actuar: limpiar caminos, quitar ramas secas, mantener cortafuegos», explica en una carta remitida al Periódico de Mallorca y de Ibiza.

«La protección del bosque no es sólo cosa de bomberos», subraya, y recuerda que esta tarea «es trabajo de todos: vecinos, instituciones y empresas. No se trata de esperar al desastre, sino de avanzarnos (...). Si se apagan los fuegos en invierno, en verano quemará menos odio y más solidaridad», defiende.

Elogio a la UME

Además, Pocholo aprovecha para alabar el trabajo de la UME (Unidad Militar de Emergencias), a los que considera «los verdaderos héroes cuando el fuego ataca». Y recuerda el lema que lucen en sus hidroaviones: 'Apaga y vamonos'. «Sin ellos, muchos de nuestros bosques serían ceniza», finaliza.

