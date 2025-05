Petra Martínez, actriz de 'La que se avecina', reaparece tras varios meses: «Muy duro. Me han amputado la mitad de mi cuerpo» La actriz, ha reaparecido públicamente este jueves en el concierto de Rosario Flores

25 de mayo 2025

Tras varios meses alejada de las cámaras debido al fallecimiento de su marido, Juan Margallo, el pasado mes de marzo, Petra Martínez ha reaparecido esta semana públicamente en el concierto con el que Rosario Flores ha dado este jueves el pistoletazo de salida al Universal Music Festival en el UMusic Hotel Teatro Albéniz.

Arropada por su amiga y compañera en 'La que se avecina', Loles León, la actriz ha confesado cómo se siente tras la pérdida del único y gran amor de su vida. «Mira, tienes dos posibilidades: pasarlo mal o intentarlo pasar mejor que muy mal, entonces yo estoy por la segunda opción de intentar trabajar, intentar hacer cosas para que la cabeza esté ocupada, pero es muy duro. Siento que me han amputado la mitad de mi cuerpo», expresaba visiblemente emocionada todavía al recordar al que fue su compañero de vida durante más de 50 años.

«Le echo muchísimo de menos, muchísimo», continuaba diciendo, admitiendo que la única forma de seguir adelante en una situación así es «trabajando de todo, porque es la misma casa, el mismo cuarto, pero sola, amputada».

«Tienes que tener en la cabeza que te vas a morir. Yo no creo, eso es la putada, que no creo en el más allá porque yo ahora sería feliz pensando que por lo menos luego... Y la pena es que no creo. Pero sí pienso que el recuerdo a veces es tan fuerte como la presencia. Entonces, le tengo conmigo», aseguraba.

Respecto a la próxima maternidad de su compañera en 'LQSA', Cristina Castaño, aseguró que no sabía nada. «¿De verdad va a ser madre? No lo sabía. La voy a llamar mañana. Gracias por la noticia. Ahora voy a aprovechar y a tomarme una cerveza. Con ochenta años y ale, a vivir», se despedía.

Muerte de Juan Margallo

Juan Margallo, actor y director de teatro español, falleció el pasado sábado 2 de marzo en su casa de Madrid a los 84 años por motivos que no han trascendido. Margallo nació en Cáceres en 1940 y consagró su vida al mundo del teatro, una pasión que compartía con su mujer, la también actriz Petra Martínez, conocida por interpretar el papel de 'Fina' en 'La que se avecina'.

Una triste noticia que dejó a todos sus compañeros de profesión devastados, entre ellas a Loles León. La actriz aseguró en el programa de Socialité que «nadie esperaba la muerte del actor y que toda su familia está destrozada».