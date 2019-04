Paula Echevarría sorprende con su 'beauty look' venido del espacio 01:34 Paula Echevarría. / EP Aitana compra su piso de Madrid a Blanca Suárez EP Jueves, 4 abril 2019, 22:02

Paula Echevarría no para de sorprender, esta vez en la fiesta que organizó el miércoles la revisa ELLE en homenaje a la actriz internacional Emma Roberts. A pesar de que la asturiana siempre es un reclamo, esta vez su 'beauty look' no dejó a nadie indiferente.

Aitana compra su piso a Blanca Suárez.

Aitana Ocaña ha comprado a Blanca Suárez el piso de Madrid en el que la cantante lleva viviendo desde el pasado mes de octubre, cuando se mudó a la capital por motivos laborales.

Marta Sánchez asegura que su novio es «un hombre maravilloso».

Marta Sánchez está encantada con su novio Federico León, de quien ha asegurado que es «un hombre maravilloso». Así lo ha contado la cantante ante los medios durante la presentación de un nuevo tratamiento de Maribel Yébenes, donde ha asegurado sentirse muy a gusto con su pareja, además de muy feliz con su situación actual.

Isabel Preysler ve más cerca la boda de su hija Tamara que la suya.

Isabel Preysler está emocionada y feliz con la llegada de su nieto Miguel, y en su primera aparición publica tras el nacimiento Isabel no pudo evitar derretirse al hablar del recién nacido.

Jorge Brazález y su fotografía más 'hot'.

Jorge Brazález ha vuelto a revolucionar su perfil de Instagram colgando una fotografía que nos adentra en el verano de lleno. Y es que parece que la primavera no es suficiente para este y muchos otros famosos que han empezado a publicar en sus redes sociales fotografías en las que aparecen muy ligeritos de ropa. Lo cierto es que el ganador de MasterChef poco tiene que envidiar a los musculitos que vemos diariamente en las redes mostrando de todos los perfiles posibles su esbelto cuerpo.