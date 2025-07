La paga que Flavio Briatore da a su hijo: «Es muy difícil no mimarlo»

Marta Palacios Valencia Miércoles, 2 de julio 2025, 01:30 Comenta Compartir

Flavio Briatore ha concedido una entrevista a 'Corriere della Sera' donde no sólo ha hablado de la Fórmula 1, sino que también ha compartido detalles sobre sus negocios, así como de su pasado y de su familia.

Y lo ha hecho desde Mónaco, lugar en el que vive junto a su familia desde hace ya 15 años. «Una de las razones por las que lo elegí [vivir en Mónaco] también fue fiscal. Pero yo no vivo aquí para no pagar impuestos, he creado negocios aquí y para crear negocios hay que elegir los países que te den mayor protección fiscal», ha señalado.

De cuando era pequeño, ha recordado que «vivía en un pueblo muy pequeño, Montaldo di Mondovì, y me sentía un poco desafortunado por haber nacido allí: no había nada, solo cubos de nieve», y ha contado que sus padres eran profesores: «Y yo era su alumno. Hice primero, segundo y tercer grado con mi mamá, y todo salió bien. Cuarto y quinto grado con mi padre, y en el último año me reprobó». Además, ha desvelado que «era parte del grupo de los malos: llegábamos tarde a clase, jugábamos cuando no debíamos, gritábamos, no nos presentábamos a la catequesis. Cosas así».

Además, también ha hablado de la que fuera su mujer durante más de una década, Elisabetta Gregoraci, quien es madre de su hijo Falco, de 15 años. Según ha confesado, Falco es «lo más importante que tengo. Hicimos bien en ponerlo a él primero cuando nos separamos: ya no seremos pareja, pero no dejaremos de ser sus padres y de estar el uno para el otro».

Briatore ha contado que su hijo «ahora asiste a un internado en Suiza: esto lo preparará mejor que yo para afrontar el futuro» y ha destacado que «es muy difícil no mimarlo. Lo importante es que le vaya bien en la escuela. Habla 4 idiomas, lo mantengo informado de lo que pasa en mis empresas y le gusta mucho«.

Por último, el periodista le ha preguntado al millonario sobre cuál es la asignación mensual que le deja a su hijo: «500 euros al mes», le ha respondido.

Temas

Flavio Briatore