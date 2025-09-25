Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una residencia debe pagar 80.000 euros por la muerte por desatención de una anciana
Elon Musk. Reuters

El padre de Elon Musk, señalado por abusos sexuales a menores de su familia

El empresario sudafricano niega los hechos y acusa a sus parientes de extorsión

Joaquina Dueñas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:16

Errol Musk, padre del magnate tecnológico Elon Musk, ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos cinco niños de su propia familia, según una investigación publicada por The New York Times. Pese a la gravedad de las acusaciones, tres investigaciones policiales en Sudáfrica y California han concluido sin cargos formales contra el ingeniero de 79 años.

Los expedientes citados por el diario incluyen testimonios de hijos, hijastros y otros familiares, así como correspondencia privada y declaraciones de trabajadores sociales. El primer caso registrado se remonta a 1993, cuando su hijastra de apenas 4 años lo acusó de tocamientos. Una década más tarde, la misma menor afirmó haberlo sorprendido oliendo su ropa interior. Otras denuncias involucran a dos hijas, un hijastro y, más recientemente, en 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces 5 años dijera que había sido tocado por su padre.

El diario también señala que tres investigaciones policiales independientes abiertas contra Errol Musk han finalizado sin condena. De estas, dos fueron cerradas, mientras que se desconoce el curso de la tercera. En este sentido, Errol ha defendido que las acusaciones son «falsas y absurdas en extremo» y ha apuntado a un chantaje de sus familiares, que habrían inducido a los menores «a decir mentiras» para «sacarle dinero».

Unos familiares que en su día pidieron ayuda a Elon Musk mediante una misiva: «Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños», recoge el fragmento de la carta publicada por The New York Times.

