Paco León estalla contra Instagram por 'censurar' su último desnudo Paco León, en su último 'posado'. / LP «La castración de los deseos, del amor, de la alegría ... eso es indecente», escribía el actor sobre el veto a su fotografía LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 16 agosto 2019, 18:36

Paco León ha vuelto con uno de sus clásicos, el desnudo. El conocido actor ha subido otra instantánea sin nada de ropa a sus redes sociales y la polémica ha venido servida, pero por la propia plataforma. El artista ha estallado contra Instagram después de que su imagen, en la que aparece tapándose los genitales con una mano, haya sido bloqueada por la aplicación.

A pesar de que no es la primera fotografía de este tipo que León sube a su perfil, donde le siguen más de 1,3 millones de usuarios, esta podría haber sido demasiado polémica para el criterio de Instagram. El actor no ha tardado en expresar su disconformidad con la política de la plataforma, escribiendo en su cuenta de Twitter: «Qué triste me pone que hoy se censure esto». Citando al personaje Ava G. de su serie 'Arde Madrid', el artista añadía: «La castración de los deseos, del amor, de la alegría ... eso es indecente».

Qué triste me pone que hoy se censure esto. “La castración de los deseos, del amor, de la alegría .... eso es indecente” Ava G. en @ArdeMadridpic.twitter.com/NnXZfUIBkL paco leon (@pacoleonbarrios) August 16, 2019

Además, el actor subió a los stories de su perfil de Instagram una encuesta para preguntar a sus seguidores sobre la postura de la plataforma respecto a los desnudos: «¿Crees que esto debería censurarse?», cuestionaba León.