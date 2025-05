La opinión de Carolina Herrera sobre las mujeres con canas: «Me fascina, pero...»

Clara Alfonso Miércoles, 7 de mayo 2025, 00:38 Comenta Compartir

El cabello plateado ha dejado de ser sinónimo exclusivo de vejez para convertirse en un gesto estético reivindicativo. Cada vez son más las mujeres que, frente al dictado de la juventud eterna, optan por mostrar sus canas con orgullo. La naturalidad gana terreno en los salones de belleza y se impone como tendencia entre quienes abrazan el paso del tiempo como una forma de autenticidad. Sin embargo, aunque la imagen de una melena blanca y bien cuidada puede resultar fascinante, el camino hasta llegar a ella no siempre es sencillo. Ni siquiera para referentes del estilo como Carolina Herrera, quien ha compartido su visión sobre este fenómeno desde una perspectiva personal y sin tapujos.

La diseñadora venezolana Carolina Herrera, icono de la elegancia clásica y una firme defensora del estilo atemporal, ha mostrado admiración por aquellas mujeres que deciden dejar atrás los tintes y lucir su cabello con canas. Sin embargo, confiesa que ella no se siente cómoda con todo lo que implica esa decisión.

«Últimamente he estado admirando a las mujeres con el cabello plateado o blanco, mujeres que se han dejado crecer su color. Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la etapa intermedia», explicaba Herrera en una entrevista reciente al 'Daily Mail'.

Y es que, aunque el resultado final puede ser una melena impecable y sofisticada, el proceso de transición desde un cabello teñido a uno totalmente blanco o gris no es inmediato ni fácil. Muchas mujeres abandonan el intento al ver cómo, durante meses, el crecimiento desigual del cabello altera la uniformidad de su color, dándole un aspecto apagado o descuidado. Esta fase de cambio, que la diseñadora reconoce abiertamente no estar dispuesta a afrontar, es la que más rechazo genera, incluso entre quienes valoran positivamente el look final.

En paralelo a esta reflexión de la diseñadora, estilistas y expertos en cuidado capilar subrayan que existe una serie de técnicas para facilitar este proceso. Una de las más recomendadas es el 'Go Grey', un método que combina mechas plateadas o grises con las canas naturales, para suavizar la transición y aportar un acabado más armónico. También se habla del uso de tonos como el gloss —una coloración suave que potencia el brillo— o de la coloración orgánica, menos agresiva, como posibles aliados en este camino hacia lo natural.

Lo que sí parece claro es que dejar el tinte no implica renunciar al cuidado del cabello. Las melenas con canas requieren hidratación frecuente, cortes regulares y champús específicos para mantener la fibra capilar saludable, evitar el amarilleamiento típico de los cabellos blancos y conseguir un aspecto pulido.

Ejemplos como el de Carolina de Mónaco o, más recientemente, el de la Reina Letizia, han mostrado que las canas pueden convivir con la sofisticación. En el caso de la monarca, algunos expertos consideran que podría estar utilizando técnicas como el gloss para mantener su melena brillante y matizada, aun apostando por un aspecto muy natural.