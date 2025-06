Nuria Fergó cancela su concierto en la Comunitat horas antes de su comienzo: «Ya no puedo más. Hay que respetar a los artistas»

Sara Bonillo Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 12:12 Comenta Compartir

Nuria Fergó sufre un nuevo varapalo. Tras su ruptura con Juan Pablo Lauro y la cancelación de su boda, la cantante parecía haber encontrado refugio en su trabajo, sin embargo, la cantante se ha visto obligada a cancelar su último concierto en Alicante por «motivos técnicos».

La artista tenía previsto actuar el pasado 7 de junio en Villajoyosa. Sin embargo, la actuación fue suspendida a última hora, tal y como anunció ella misma a través de sus redes sociales. Según explica la cantante, ella firmó un contrato exigiendo unas condiciones técnicas mínimas indispensable para su conciertolpero, al llegar, éstas nos se cumplían y, aunque los técnicos intentaron solucionarlo, no fue posible.

«Muy a nuestro pesar, ha resultado imposible garantizar la calidad necesaria para ofrecer el espectáculo que el público se merece», reza el comunicado, en el que también aprovecha para disculparse por «las molestias ocasionadas» y asegura que espera poder reencontrarse muy pronto con el público de Villajoyosa, en mejores circunstancias y con toda la música que teníamos preparada para compartir«.

El periodista Javier Hoyos, ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde se puede ver y escuchar el enfado de Nuria en Villajoyosa cuando explica el público el motivo por el que cancela su concierto. «Si yo vengo aquí y me toman el pelo yo no puedo... Me he tragado muchos pero hay que poner unos límites y esta noche es la primera vez que he puesto límite porque ya no puedo más, hay que respetar a los artistas y sino que no nos contraten», explica al público que se encontraba en el ensayo.

Pero Nuria no ha sido la única a la que le dolió esta decisión. El público también se ha mostrado muy decepcionado en redes sociales. «Es poco profesional hacer eso justo antes de comenzar, había que comprobarlo antes y buscar solución. No media hora antes, igual es que no le interesaba cantar aquí», escribe uno de los usuarios en Instagram.

Temas

europa

Villajoyosa

Hoyos

Nuria

Instagram