Montoya se rompe durante su reaparición tras su retirada por prescripción médica

Tal como anunció el pasado domingo, José Carlos Montoya ha vuelto a la escena pública después de varias semanas alejado del foco mediático por prescripción médica. El sevillano se vio desbordado a su regreso de 'Supervivientes', tras el éxito obtenido en 'La Isla de las Tentaciones', y necesitó tomarse un tiempo antes de retomar su actividad frente a las cámaras.

El joven ha dado explicaciones a través de sus redes sociales, donde, entre lágrimas, confesó que se encuentra mejor, aunque aún no está completamente recuperado.

«Mentiría si dijera que estoy como ese chico que entró en Honduras, radiante de felicidad, porque al final el cariño ha sido mi cura; el cariño vuestro fue lo que me incitó a vivir esta experiencia», expresó, subrayando que, en cualquier caso, su estado ha mejorado. «He tenido que parar porque no todo vale. Mi cabeza ha dicho basta. Pero bueno, creo que eso lo he dicho muchas veces. Si algo tengo es que repito mucho las cosas, pero las repito porque es la realidad que siempre he ido contando», añadió en el vídeo publicado en TikTok.

«Lo que me pasó le puede haber pasado a miles de personas. Todo el mundo se enamora, y a muchos les ponen los cuernos. Pero no a todos les pasa que eso se haga viral. Estás expuesto en un programa, pero que se haga eco el mundo —sobre todo de un sufrimiento que pasé…», recordó emocionado. «Yo quería meterme en una cueva y que todo pasara», confesó.

Su conflicto con su expareja, Anita Williams —con quien, en 'Supervivientes', parecía haber tenido un acercamiento— lo llevó a no participar en el debate final del programa y a evitar cualquier aparición en televisión o redes sociales. Durante este parón, de más de un mes, ha contado con ayuda profesional para gestionar sus emociones.

Más recuperado, Montoya ha querido dirigirse a sus seguidores y, fiel a su estilo, concluyó: «Ahora mira, me lo está diciendo la madre naturaleza: está saliendo el sol y Montoya va donde brilla. Creo que lo merecéis y que es el momento de seguir brillando, seguir creciendo, aprendiendo. Más que nunca, gracias, porque lo mejor está por venir».