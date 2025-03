Carmen Lomana adelanta el color de moda que se va a llevar esta primavera

Nacho Ortega Valencia Sábado, 29 de marzo 2025, 14:20 | Actualizado 14:40h. Comenta Compartir

Carmen Lomana, empresaria y colaboradora en televisión, prensa y radio, es considerada en muchos ámbitos como una de las mujeres más elegantes de España. Hija de un banquero y casada con un empresario del diseño industrial, Lomana decidió abrir su vida recientemente con la publicación de un libro en el que recuerda alguno de los momentos más delicados de su vida, entre ellos la muerte de su esposo o el asalto que sufrió en su casa.

Desde hace tiempo Lomana colabora con diferentes medios de comunicación y en uno de ellos ha analizado este fin de semana cuales van a ser las tendencias en algunos aspectos de la moda para la próxima temporada primavera-verano.

Lomana ha explicado en 'La hora Lomana', en el programa del fin de semana conducido por Cristina López Schlichting en la Cadena Cope, los colores y tipos de peinado que estarán de moda en los próximos meses. «Se va a llevar mucho el color naranja, pero no veo a un hombre de naranja. Es un color difícil, pero luego favorece, te ilumina, sobre todo a las morenas. Se va a llevar ese color».

«También el azul, el azul claro, esos colores pastel, que se llevan siempre, pero este verano mucho. Y tampoco hay muha tendencia, quitando el morado y el malva, que pueden ser muy elegantes, pero que a mí no me encantan», ha reconocido. «El malva es un color muy espiritual. Si pudiéramos ver nuestro aura, la gente que tiene un aura color malva es de santidad, es gente muy espiritual. Por eso los hippies, toda esta gente, usaba mucho ese color».

Lomana, que estuvo en Valencia durante las Fallas, ha matizado que el color de Podemos no es el malva, como había sugeridola conductora del programa. «Bueno, Podemos no es malva, es morado oscuro, el de Semana Santa, pero ese a mí ya no me apetece, la verdad. Me da una pereza que me muero».

Cortes de pelo horribles

Sobre los cortes de pelo ha señalado uno que, para los chicos, «me tiene loca, pero de horroroso. Estos que se rapan todo el cogote y los lados de las orejas, y luego se ponen como una plancha hacia adelante, que cuando llega a la frenta se riza para arriba, que parecen el gallo kiriko que fue a la boda de mi tío Perico. Yo los veo y digo 'donde vas alma de Dios, con ese pelo'. Y muchos se hacen la permanente, para que el rizo, que no es rizo, que es levantado hacia arriba, se les quede ahí. A mí me parece muy feo. Es que es muy raro, es como si de la coronilla hacia adelante te lo peinas hacia la frente, y cuando ya llega a la freente o un poco más abajo, te lo subes. Hay muchos chicos muy jóvenes que lo llevan».

« Y luego te puedes poner el tazón, de esos antiguos de desayuno. Y te lo rizan. Son unos pelos tremendísimos. Las malas costumbres al final nos gustarán. Pero yo creo que ningún hombre elegante se va a peinar así», ha concluido.

Temas

Moda