Megan Markel está «aterrorizada» AFP El suegro del príncipe Harry confiesa que su hija lo está pasando mal LAS PROVINCIAS Lunes, 16 julio 2018, 11:51

Thomas Markel, el padre de Megan, ha abierto abrir la boca para liarla. Dice el suegro del príncipe Harry que su pequeña está «aterrorizada», que no es ni la sombra de lo que era desde que vive en la corte. «Lo veo en sus ojos, en su cara y en su mirada. He visto su sonrisa durante años, conozco su sonrisa y no me gusta la que veo», asegura Thomas, quien ve a su hija superada por el boato y fuera de lugar en una institución anticuada.