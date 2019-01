Mario Vaquerizo habla sobre su enfermedad en televisión Telecinco El televisivo ha querido tranquilizar a sus fans asegurando que se recuperará LAS PROVINCIAS Domingo, 20 enero 2019, 21:30

Mario Vaquerizo ha vuelto a la televisión. Tras un tiempo alejado de las pantallas, el cantante se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe para explicar el problema de salud que le ha mantenido alejado de la vida pública.

Las alarmas sobre el estado de salud del marido de Alaska saltaron después de los preocupantes mensajes que el actor lanzó en a través de sus redes sociales. «Dolorido desesperado pero feliz. Qué se le va a hacer. Estoy vieja lo sé amigas«, publicó en Instagram. Tras los mensajes, Vaquerizo ha cogido fuerzas para explicar en un plató su enfermedad: »Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto. No puedo correr ni peinarme con el secador, pero beber cerveza sí. Mi enfermedad me está afectando tanto que no tengo ganas de f...», ha explicado con el humor que le caracteriza.

Mario ha querido tranquilizar a todos sus seguidores a pesar de los dolores que confiesa sufrir: «No me pasa nada, España. El médico me ha dicho que esto es para siempre, pero que me recuperaré», asegurando que la solución para los dolores es «hacer ejercicios». En cuanto a sus planes de futuro ha declarado: «Mi plan es comprar la librería de al lado de mi casa y vender objetos de Alaska y míos. Y por un euro más pueden subir a nuestras casas», confesado que: «Tengo cinco y sé que me van a llamar capitalista».