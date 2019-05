Marc Ostarcevic se trata en Benidorm para superar un cáncer de próstata Marc Ostarcevic, en un partido de tenis. / ABC El que fuera marido de Norma Duval reconoce que ninguno de sus ocho hijos conocían su actual estado de salud REDACCIÓN Miércoles, 15 mayo 2019, 13:51

Marc Ostarcevic acaparó hace décadas todos los focos de la prensa rosa. Su relación con Norma Duval provocó que día tras día se hablara de la pareja y al romperse, tras 20 años, Marc aún continuó siendo protagonista de amores y desamores con otras mujeres. El que fuera jugador de baloncesto ha revelado ahora que desde hace unos meses se está tratando en Benidorm después de que se le detectara cáncer de próstata.

Ostarcevic prefiere llevar este momento con absoluta normalidad y tranquilidad. Tal ha sido la situación que según reconoce en una entrevista en la revista Semana, ninguno de sus hijos conocía su actual estado de salud: No me hace falta nadie. No quiero molestar», reconoce.

El croata, según da a conocer, está recibiendo tratamiento en el Hospital Clínica de Benidorm después de que a sus 77 años, en un chequeo rutinario, se le detectara cáncer de próstata. Pese a encontrarse así, Marc Ostarcevic admite que está «soltero y abierto al amor».