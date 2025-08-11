Maluma abronca a una madre en pleno concierto: «¿Crees que es buena idea traer a un bebé aquí?»
El cantante no dudó en interrumpir su show para dar una lección a una de sus seguidoras
Valencia
Lunes, 11 de agosto 2025, 12:39
Polémica durante el último concierto de Maluma. El artista, que se encuentra en la recta final de su sexta gira, '+Pretty +Dirty World Tour', ha protagonizado un momento incómodo con unas de sus fans. Durante su último recital en México, el cantante no dudó en interrumpir su show para dar una lección a una de sus seguidoras, que había acudido con un bebé de un año y medio.
El momento, grabado en vídeo, ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos, el colombiano vio entre el público cómo una seguidora jugaba con su hijo y detuvo el espectáculo sin pensárselo. «Con todo el respeto, yo soy padre», dijo antes de regañar a la madre y siguió: «¿Cuánto tiene, un año? ¿Menos? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé a un concierto donde lo decibeles están en la pu... mierda», ha preguntado delante de los miles de asistentes a su concierto en Ciudad de México. ««El sonido está durísimo. No sé qué está haciendo aquí, la próxima vez, protégele los oídos», continuó abroncando a la espectadora.
Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:— Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025
“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw
El colombiano, que junto a su pareja, Susana Gómez, ha sido padre de una niña, terminó apuntando: «Lo está moviendo así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo de verdad, con todo respeto y cariño, ahora que soy papá... Yo a París nunca lo hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consiente, ¿vale?».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.