Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte tienen previsto presentar «pruebas fotográficas y científicas» ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, según ha declarado a la cadena BBC el abogado estadounidense de la pareja, Tom Clare. La iniciativa forma parte de la demanda de 218 páginas por difamación que los Macron presentaron el pasado mes de julio contra la periodista estadounidense y bloguera ultraconservadora Candace Owens, que sostiene que Brigitte «nació hombre y morirá hombre», lo que lleva años divulgando en redes sociales. Según la BBC, los abogados de Owens ya han respondido en los tribunales con una moción de desestimación de la demanda.

Para poner fin definitivamente a las acusaciones «sin fundamento» de Owens, la pareja presidencial ha decidido presentar ante el tribunal «pruebas fotográficas y científicas» del sexo de Brigitte, así como fotos de sus tres embarazos y criando a sus hijos, Sébastien (1975), Laurence (1977) y Tiphaine (1984), fruto de su primer matrimonio con el ya fallecido banquero André-Louis Auzière. Los documentos se entregarán como parte del proceso.

«Es muy perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que Brigitte Macron tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas«, precisó el letrado. Sobre el compromiso de Macron de acompañar a su esposa en este asunto, Clare dijo: »No quiero sugerir de ninguna manera que el presidente se ha lanzado al juego. Pero cuando alguien tergiversa una carrera y ataca a tu familia, llega un momento en que te cansas. Y él no es inmune a eso precisamente por ser el presidente de un país«.

Influencer ultra

Brigitte, de 72 años, se casó con Emmanuel Macron, de 47 años, en 2007 después de una larga relación que comenzó cuando ella era su profesora en un instituto en Amiens. Al margen de los dardos que han tenido que soportar por la diferencia de edad, en Francia, los Macron ya han demandado a otras dos blogueras, Amandine Roy y Natacha Rey, quienes afirmaron que la Primera Dama del país es un hombre. La sentencia fue revocada en apelación en 2025 por motivos de libertad de expresión. Brigitte Macron ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

Owens, una influencer de ultraderecha con millones de seguidores en redes sociales, lleva más de dos años difundiendo repetidamente su opinión de que Brigitte Macron es hombre y que se cambió de género. Ante la demanda de los Macron, la influencer, de 36 años, ha respondido en la red social X: «No me obligarán a callar… No tienen derecho a impedirme ejercer mi libertad de expresión».

La bloguera ha afirmado «estar lista» para defender sus demandas en los tribunales. «Estoy totalmente preparada para afrontar esta batalla en nombre del mundo entero… En nombre del mundo entero, te veré en los tribunales», ha dicho. «Naciste hombre y morirás hombre… A eso me refiero», ha sentenciado.

Las especulaciones sobre el género de Brigitte Macron no son algo nuevo. Comenzaron a circular en 2021 convirtiéndose en uno de los temas estrella de los podcast conspiranoides de corte conservador que también recogen teorías como que los Macron son parientes consanguíneos o que el presidente francés ha sido colocado en el poder a través de un complot de la CIA.

La comentarista estadounidense cuenta con una legión de seguidores que le ha permitido hacerse con un patrimonio neto de cinco millones de dólares. Progresista en sus inicios, fue muy crítica contra Donald Trump y el Tea Party, pero dio un giro radical alineándose con las ideas más conservadoras del Partido Republicano. Ahora se enfrenta a una demanda judicial del jefe del Estado francés y su esposa, de la que está convencida que saldrá ganadora. «Después de investigar esto, apostaría toda mi reputación profesional a que Brigitte Macron es un hombre», ha dicho Owens.