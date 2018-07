A Laura Escanes le han llovido las críticas por su último baile sensual en Instagram La influencer ha sorprendido a sus seguidores bailando «twerking» con «In My Feelings» LAS PROVINCIAS Viernes, 20 julio 2018, 20:51

Todo en las redes sociales no podía ser fama y dinero. A la influencer Laura Escanes le han llovido las críticas después de la publicación de su último vídeo: un clip en el que sale bailando «twerking» a ritmo de Drake con el tema «In My Feelings».

Los seguidores de la joven critican el vídeo por estar grabado desde el interior del coche, mientras avanzaba lentamente a medida que ella lo hacía por la calle, y además, por la misma persona que conduce.

«Es acojonante. Uno que graba, mientras el coche está en movimiento, que aún siendo lento y suponemos que en un sitio de poco tránsito, y la otra mientras sale y baila para subirlo a las redes. Puede surgir cualquier contratiempo mientras se realiza esta absurdez. A esta niña se le ha pirado la cabeza y con quien se acuesta más..... no sabía que esto era una nueva moda, no debo de estar en la onda, habrá que tener cuidado no me vaya a llevar a algún bailarín por alguna calle», comentan en su cuenta de Instagram.

Pero a Escanes no ha sido la única que le han llovido las críticas después de publicar un vídeo así. Este mismo clip también lo han publicado otras famosas instagramers españolas como Glorias.es a la que primero han acusado de copiar a la mujer de Risto y luego le han llegado comentarios como «dando ejemplos de como provocar un accidente....Te tenía por una mujer con dos dedos de frente pero no es muy lógico la verdad... lástima» o «ser influencer implica que muchos adolescentes se fijen en ti y eso puede tener consecuencias negativas como que intenten imitar tus vídeos como este en el que el coche anda con la puerta abierta mientras bailas. Me suele gustar todo lo que publicas pero a veces no todo vale».

¿Dónde nace este baile que tanto indigna y tanto se repite? En realidad, lo que se esconde detrás de estos movimientos es un challange, creado por una chica estadounidense con el hastag #inmyfeelingschanllange, y que ya cuenta con más de 190 mil publicaciones la mayoría de las cuales repiten la escena del vehículo en marcha.