A Kiko Rivera no le ha gustado que su hermano Francisco reproche a Isabel Pantoja que use el nombre del difunto Paquirri en provecho propio. «Me da pena porque cuando ella lo necesita siempre saca a mi padre... Pero, bueno, está bien para el 'show'. No creo que lo quisiera tanto cuando no ha dado a sus hijos lo que él quería que tuviéramos», dijo Fran Rivera en el programa 'Espejo público', refiriéndose a objetos personales del torero que debían heredar él y Cayetano.