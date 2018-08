El rapero Kanye West, marido de Kim Kardashian, no tiene reparo en mostrar abiertamente su apoyo a Donald Trump. «Como músico y afroamericano en Hollywood, todos a mi alrededor intentaron elegir un candidato para mí. Me dijeron que no debía decir en voz alta que me gustaba Trump o mi carrera terminaría -asegura-. Se supone que los negros debemos tener un pensamiento monolítico, solo podemos ser demócratas».