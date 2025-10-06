La justicia española reconoce que la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio La Audiencia de Madrid admite 'indicios' de que el fallecimiento del cámara pudo ser un homicidio

Tamara Villena Valencia Lunes, 6 de octubre 2025, 13:52

La Audiencia de Madrid reconoce ahora que el fallecimiento del cámara Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, pudo no haber sido un suicidio y abre la puerta a un posible homicidio como causa del fallecimiento. El itialiano falleció en mayo de 2013 y en agosto de 2022 una resolución del Tribunal de Palermo ya señaló el homicidio como probable causa de su muerte.

Ha sido la propia madre del cámara quien ha revelado en exclusiva en 'El programa de Ana Rosa' la nueva resolución judicial, en la que se señala: «Se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida». No obstante, la Audiencia de Madrid, según informa el medio ABC , ha desestimado el recurso de apelación «por cosa juzgada».

Santina D'Alessandro, madre de Biondo, se ha pronunciado tajante en el programa de Telecinco: «Finalmente, también en España se reconoce que a mi hijo le mataron, que no fue un suicidio. La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto... terrible», ha dicho.

Los familiares del cámara llevan años defendiendo que su fallecimiento no fue un suicidio, y un reciente comunicado del despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia del fallecido, apunta a que seguirán tratando de reabrir el caso. «Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida», asegura Leire López, letrada de Vosseler Abogados.

La resolución llega tras la denuncia interpuesta por los familiares de Mario BIondo en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, en la que indicaban las contradicciones y falta de coherencia que hay entre las evidencias del caso y la tesis del suicidio, sustentándose en la resolución de la justicia italiana.

Santina también se ha pronunciado sobre la mujer de su hijo, Raquel Sánchez Silva: «Su comportamiento con nuestra familia es muy sospechoso. La familia de su marido lucha por saber la verdad, y ella debería estar de nuestro lado».