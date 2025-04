Isa Pantoja se suma a 'La familia de la tele' junto a Laura Fa, que se despide de 'Espejo público'

Joaquina Dueñas Jueves, 24 de abril 2025, 12:46 Comenta Compartir

Isa Pantoja está viviendo unos días muy movidos. Embarazada de 36 semanas, ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas para presentar la habitación del bebé que ha empapelado ella misma junto a su marido, Asraf Beno. Pero, además, ha trascendido su fichaje por La familia de la tele, el programa de La Osa Producciones, la nueva productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, artífices de Sálvame. La hermana de Kiko Rivera se sumará así a Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Javier Hoyos, Marta Riesco, Raúl Rodríguez o Chelo García Cortés como colaboradora en el nuevo espacio en La 1 de Televisión Española.

La hija de Isabel Pantoja comenzó su andadura en la pequeña pantalla hace poco más de una década. En noviembre de 2013 cumplió la mayoría de edad y en marzo de 2014 nació Alberto, su primer hijo, fruto de su noviazgo con Alberto Isla. En septiembre de ese mismo año llegaba su primera oportunidad televisiva en Cazamariposas, programa en el que tenía su propia sección. Desde entonces, se convirtió en un rostro habitual en las tertulias del corazón y en los realities de Mediaset. De hecho, actualmente continúa ligada a la cadena de Fuencarral como colaboradora de Vamos a ver y de TardeAR.

Sobre su contrato, algunas informaciones cifran en 12.000 euros el sueldo mensual de la hija de la tonadillera. Además, se baraja la posibilidad de que participe en otros formatos de la cadena como MasterChef, Bake Off o Maestros de la costura, que este mismo año ha estrenado su versión con famosos.

Laura Fa es otro de los fichajes del nuevo Sálvame, que será conducido por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño. La periodista catalana se ha despedido de Espejo público lamentando no poder compaginar ambos programas. «Mi vida va a estar en La familia de la tele. Muchas gracias a Antena 3 por este tiempo, a Susanna Griso, Nando Escribano y Alberto Díaz, el director. He sido superfeli z este tiempo en Espejo público, pero llegan nuevos proyectos, la vida de la titiritera es así. Pasa una carroza y un programa en el que me apetece subirme, con compañeros con los que he estado mucho tiempo», ha expresado al tiempo que ha explicado: «He visto mucho el titular de si compaginará o no compaginará. Qué fácil es para algunos compaginar la tele y qué difícil para otros. Qué injusto para algunos de nosotros, que ganamos muchísimo menos que otra gente, y estamos obligados a no poder compaginar, pero estamos acostumbradísimas».

El fallecimiento del Papa Francisco provocó la suspensión del estreno de La familia de la tele en la cadena pública, que finalmente comenzará su emisión el próximo lunes 28 de abril, aunque, de momento, no veremos en el plató a Isa Pantoja, ya que su incorporación se espera para septiembre, a su regreso de la baja por maternidad.

Temas

Isabel Pantoja