Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama todas las alertas que se emitieron por el 112, las instrucciones del Es Alert y los SMS a grupos de emergencias
La infanta Sofía en Lisboa, donde estudia este año. EFE

La infanta Sofía, una lisboeta más en sus primeros días en el Forward College

La Casa Real ha compartido las primeras imágenes de la hermana de Leonor en la capital portuguesa

Joaquina Dueñas Gil

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:52

Hace una semana, la infanta Sofía comenzaba su nueva vida en Lisboa, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Su estancia en el país vecino ha despertado gran interés y este mismo lunes, coincidiendo con el 53 cumpleaños de la Reina Letizia, la Casa Real ha enviado una serie de fotografías de la hija pequeña de los monarcas para ilustrar cómo están siendo estos primeros días de estancia. En ellas se puede observan a la hermana de Leonor como una joven más atendiendo en clase, haciendo turismo por la capital lusa o disfrutando con sus compañeros de un paseo por la ciudad.

Aunque se barajó la posibilidad de que la infanta Sofía siguiera los pasos de su hermana en las Fuerzas Armadas, la joven, segunda en la línea de sucesión, ha optado por continuar con sus estudios con un enfoque global. No en vano, el centro elegido es punto de encuentro de estudiantes de hasta 40 nacionalidades y las clases están dirigidas a favorecer el pensamiento crítico, la capacidad de liderazgo y el entendimiento de las cuestiones sociopolíticas internacionales. Habilidades, todas ellas, que serán de gran ayuda en labor respaldo a la Corona y a la heredera y futura reina de España, que ya ha venido desempeñando desde que cumplió la mayoría de edad el pasado 29 de abril.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta roja por lluvias y las pedanías con alerta naranja
  2. 2 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  5. 5

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  6. 6 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  7. 7 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  8. 8 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  9. 9

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  10. 10 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La infanta Sofía, una lisboeta más en sus primeros días en el Forward College

La infanta Sofía, una lisboeta más en sus primeros días en el Forward College