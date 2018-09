El increíble Manel 'Fuertes' El presentador catalán ha dado un vuelco espectacular a su imagen, donde no queda un gramo de grasa. / men's health El presentador catalán presume de músculos en una revista. Ya hay quien compara su 'tableta' con la de Aznar ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 1 septiembre 2018, 23:48

De todos es conocida la devoción de Manel Fuentes por Bruce Springsteen. Pero nada se sabía de su secreta admiración por Arnold Schwarzenegger... E incluso, por el increíble Hulk. Fuentes, de 47 años, empezó el verano blancuzco y más bien 'fofete' y lo termina bronceado, aceitoso, duro como el pedernal y con más relieves que un culturista. El reto se lo propuso la revista masculina 'Men's Health', que, en vista del éxito obtenido, exhibe ahora al famoso presentador (o lo que han hecho de él) en la portada de su número de septiembre. Ahí Fuentes se convierte en Cataratas, por el torrente de músculos a punto de desbordarse que se adivinan bajo su piel. Algunos de ellos, totalmente desconocidos para el común de los mortales. Y probablemente hasta para él mismo antes de iniciar el proceso.

Pero la metamorfosis ha tenido un precio. «No he comido un postre ni he probado una cerveza en tres meses», asegura el presentador. Queda por ver cuánto tiempo será capaz de mantener esa triste dieta el jocoso Manel y en qué se reciclará su opulenta masa muscular una vez que su propietario retome sus viejos hábitos... Hay precedentes. Jorge Javier Vázquez lleva media vida sufriendo el efecto acordeón de los cambios exagerados de peso. La última oscilación ha sido sorprendentemente meteórica. En cuestión de un par de semanas, el rey de 'Sálvame' ha pasado de la mofa y befa por sus 15 kilos de más a callar bocas por la vía de hacerse un 'selfie' en el que presume de 'six pack'.

Sospechas de 'Photoshop'

«Llevo tres meses sin postre ni cerveza», asegura Fuentes

Que a hombres famosos les haya dado este año por obsesionarse con su 'six pack' ha servido para aliviar o al menos repartir la presión que habitualmente se ejerce en verano sobre el físico femenino. Claro que puestos a comparar 'tabletas de chocolate', hay que admitir que la de Fuentes tiene mucho más 'cacao' que la de Vázquez. Al lado de la de Manel, la de Jorge Javier parece de chocolate con leche.... Y a punto de derretirse.

Lo de Fuentes es tan llamativo que se diría ha introducido la cara en una de esas siluetas de cartón que abundan en las ferias y parques de atracciones. La cabeza es de su propiedad. El cuerpo parece prestado. «Ojalá digan que es 'Photoshop' -declaraba un ilusionado Manel al comienzo de su transformación física-, porque eso significará que lo hemos hecho tan bien...». Y, sí, lo han debido de hacer muy bien porque en las redes lo ponen de 'Photoshop' para arriba. «He hecho la dieta de la sal y me han secado para la foto. Solo hay que ver la indefinición del core y lo delgado de la cara. Menuda estafa», protesta un internauta. Otros comparan sus abdominales con los de Aznar. Y hay quien lo apoda ya Manel 'Fuertes'.

Lo malo de esta fulgurante metamorfosis es que llega justo al final del verano, en plena 'rentrée', cuando toca guardar el traje de baño y hay pocas ocasiones de sacar a pasear el 'six pack' (sin parecer macarrilla). Fuentes en esa portada posa en vaqueros, con el torso desnudo y una guitarra en la mano, como dispuesto a arrancarse por rumbas en cualquier chiringuito playero... Y eso está muy bien en agosto. Pero, en septiembre, ya queda un poco anacrónico.