Los hijos de José Ángel de la Casa heredan la pasión de su padre

El periodista José Ángel de la Casa ha fallecido este lunes en Madrid a los 74 años tras no superar una neumonía con la que fue trasladado al hospital Puerta de Hierro de la capital de España. De la Casa, apodado 'El Tofo', fue la voz durante décadas del fútbol en Televisión Española y autor de aquel desgarrador grito cuando cantó el gol de Juan Señor en el histórico 12-1 de España a Malta de diciembre de 1983 que clasificó a España para la Eurocopa del año siguiente. 'La Roja' quedó subcampeona en aquella edición tras perder la final (2-0) contra la anfitriona Francia.

El periodista toledano, que cubrió, entre otros acontecimientos, seis Mundiales de fútbol y otros seis Juegos Olímpicos, entre ellos los de Barcelona'92, comenzó su carrera como narrador en 1977 con los campeonatos de España de atletismo en pista cubierta y la finalizó tres décadas después con un España-Islandia.

Un ERE de TVE le obligó a jubilarse y en los últimos años inició su lucha contra el Parkinson, una enfermedad que también padeció su padre. En cuanto a su vida personal, aunque siempre ha sido muy discreto, José Ángel compartía su vida con la también periodista Inma Ruiz. El toledano era padres de dos hijos, Juan Manuel de la Casa del Río y Javier de la Casa del Río.

Ambos han decidido seguir los pasos de su padre en el periodismo. El mayor trabaja narrando partidos en Movistar+, tanto de Segunda como de fútbol internacional, mientras que el pequeño trabaja en el departamento de prensa del Real Madrid femenino.

En 2018, con motivo del estreno del documental 'Un Señor De la Casa', protagonizado por el periodista y dirigido por Ander Duque, con el que se pretendía dar visibilidad al Parkinson, De la Casa y su hijo Javier concedieron una entrevista a Radio Marca para hablar de cómo estaban viviendo su enfermedad, los mejores momentos que compartieron y la profesión y la pasión que les unía.

«De no haber sido periodista habría sido muy feliz ejerciendo como futbolista profesional. La oportunidad no la tuve lejos. Estuve cerca de jugar en el San Andrés y en el Rayo, cuando estaba en Segunda. Por suerte o por desgracia, una lesión hizo que me decantase por los medios. No me arrepiento», confesaba el periodista.