La hija de Peter Lim pone a la venta sus bolsos de lujo porque no tiene espacio: «Mi padre me ha ordenado que tire todo» La joven asegura que su estilo «ha cambiado por completo» y ha alquilado un trastero para guardar todas sus prendas

J.Zarco Valencia Miércoles, 14 de mayo 2025, 18:16

Kim Lim, la hija de Peter Lim, ha vuelto a salir a escena por una curiosa iniciativa que ha puesto en marcha a través de Instagram. La influencer, que cuenta con más de 626.000 seguidores en esta red social, ha anunciado a través de sus 'stories' que va a vender «el 50% o más» de sus bolsos porque «no tiene espacio» y su estilo «ha cambiado absolutamente».

La joven ha explicado que ha alquilado un almacén para guardar todos sus bolsos y ropa. Asegura que el 90% de sus prendas no las ha usado casi o ni siquiera las ha tocado: «Necesito hacer espacio para nuevas prendas. Entonces voy a vender lo que tengo a muy buen precio. Pero no entretendremos a la gente porque son mis bolsos y es mejor precio que el de otros vendedores. O lo tomas o lo dejas. Gran parte del dinero será para caridad. Mi padre me ha ordenado que tire todo, pero de ninguna manera lo haré».

Kim Lim ha habilitado incluso una cuenta de Instagram que suma ya 30.000 seguidores para llevar a cabo la venta de estos bolsos. Uno de los compradores que ha compartido en su 'storie' la influencer asegura que una pulsera costaba 120.000 euros, ella le pidió 100.000 y la terminó comprando por 40.000 euros.

«Me estoy desmayando. La mayoría de mis bolsos son nuevos», explica Kim Lim, que también está realizando un directo en el que va mostrando los artículos de lujo que quiere vender. En sus vídeos se puede apreciar la enorme cantidad de prendas de las que se quiere desprender.

La hija del máximo accionista del Valencia fue protagonista en los primeros años del singapurense en la entidad, incluso acudió a Valencia y Mestalla en varias ocasiones. Sin embargo, con el paso de los años también se ha ido alejando del club del mismo modo que su padre.