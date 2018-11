La heredera de Inditex escondía un cuarto vestido Marta Ortega con Pierpaolo Piccioli. El diseñador del vestuario de su boda de 48 horas sube a Instagram una foto con un traje del que nada se sabía GLORIA SALGADO Madrid Lunes, 19 noviembre 2018, 14:37

El director creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli, ha desvelado un detalle importante de la boda de la heredera de Inditex. ¡Había un cuarto vestido! El diseñador del vestuario de Marta Ortega para su enlace de 48 horas ha colgado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que sale bailando con la novia, que lleva un vestido diferente al que lució a la entrada de la fiesta de gala del sábado, en el Centro Hípico Casas Novas.

El hipódromo, un lugar muy especial para Marta Ortega, apasionada de los caballos, estaba decorado por el florista Thierry Boutemy como si de un bosque de cuento se tratase. Allí, entre la frondosa vegetación, se congregaron unos 400 invitados que pudieron disfrutar de las actuaciones del cantante y pianista inglés Jamie Cullum, la estadounidense Norah Jones, ganadora de nueve premios Grammy, y Chris Martin, líder de Coldplay, cuya interpretación al piano de 'All I Can Think about Is You' bailaron los novios.

Los recién casados llegaron, sin perder la sonrisa, antes de las ocho de la tarde en un coche que les dejó en la entrada principal, repleta de hogueras y antorchas. De nuevo, la atención estaba centrada en la indumentaria de la novia, que deslumbró en el enlace con un Valentino magistral. La heredera de Inditex optó por un vestido largo de lentejuelas en tono plateado sin mangas y con escote en la espalda, sobre el que llevaba un abrigo. Lo que no sabíamos es que durante la fiesta se cambió el atuendo y se enfundó otro diseño de Valentino espectacular. Un diseño rosa, como el que llevó en la ceremonia, aunque en un tono mucho más intenso, con un interesante juego de volúmenes. La guinda perfecta.