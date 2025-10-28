Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

George Clooney EP

George Clooney cambia el tequila por la cerveza sin alcohol

El actor ha confesado en varias ocasiones sus excesos con la bebida y su relación con las drogas

Joaquina Dueñas

Martes, 28 de octubre 2025, 12:24

George Clooney fundó la marca de tequila Casamigos con dos amigos, Rande Gerber y Mike Meldman, en 2013, tras desarrollar la idea durante unas vacaciones en México. Unos años después, en 2017, vendieron la compañía a Diageo por mil millones de dólares, un negocio redondo que nació de las noches de fiesta con tequila. Ahora, los amigos se han embarcado en un nuevo proyecto y tienen previsto lanzar en marzo una cerveza sin alcohol, según ha desvelado en exclusiva 'Page Six'.

«Entre paseos en bicicleta y risas nocturnas, han estado creando algo nuevo en silencio: una cerveza sin alcohol hecha para amigos de verdad, por amigos de verdad, y con la libertad de despertarse listos para lo que venga», ha relatado una fuente cercana al actor estadounidense.

A lo largo de su vida, George Clooney ha alternado periodos de excesos con otros de abstemia. Así lo ha relatado en diferentes entrevistas en las que ha confesado que ha consumido drogas o que se ha excedido con el alcohol. «Me gusta beber, y ha habido ocasiones en mi vida en las que he cruzado la línea entre divertirme y beber en la noche sin motivo alguno», contaba ya en 2012. Pero también ha contado cómo ha renunciado completamente a su consumo durante meses para dar lo mejor de sí mismo en los escenarios.

Ahora, se suma a la tendencia abstemia que ya hemos visto en otros actores de Hollywood como Tom Holland que también ha lanzado ya su propia firma de cerveza sin alcohol.

