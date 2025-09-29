Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La tenista Garbiñe Muguruza EFE

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

La tenista contrajo matrimonio en octubre de 2024 con Arthur Borges

Joaquina Dueñas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59

«Familia», con esta única palabra ha comunicado la tenista Garbiñe Muguruza que está esperando su primer hijo junto a Arthur Borges, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2024 en Marbella. A punto de cumplirse un año de su enlace, ha publicado en Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver muy feliz con su marido y con su perrito, pero la más reveladora es en la que aparece posando al lado de una piscina en bañador, luciendo barriguita. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones de admiradores y seguidores de la tenista así como de rostros conocidos y compañeras de profesión.

Garbiñe y Arthur se conocieron en 2021 gracias a un encuentro fortuito en Nueva York. Desde entonces han construido una solida relación que está entrando en una nueva etapa con el embarazo de la deportista. La ganadora del Roland Garros y de Wimbledon dejó la primera fila del tenis profesional en abril de 2024, después de haberse convertido en un referente de la raqueta.

