Chiara Ferragni en el photocall de la cena previa a los Premios Goya. EP

La fiscalía de Milán pide pena de prisión para Chiara Ferragni por el 'Pandorogate'

La influencer italiana está acusada de un presunto delito de estafa agravada

Joaquina Dueñas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:24

Comenta

La fiscalía de Milán ha solicitado un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni en el juicio por el caso conocido como 'Pandorogate'. La influencer italiana está acusada por un presunto delito de estafa agravada que habría cometido entre 2021 y 2022, cuando protagonizó una serie de campañas de publicidad de pandoros de la marca Balocco y de huevos de Pascua de Dolci Preziosi con fines benéficos que resultaron no ser tales.

Los dulces tradicionales se presentaban con un envoltorio especial y a un precio más elevado que el habitual llevando a pensar al consumidor que esa diferencia iría destinada a la causa benéfica. Luego se descubrió que se había hecho una donación fija de 50.000 euros, independientemente de las ventas que finalmente ascendieron a un millón de euros.

Al destaparse el escándalo, la imagen de Chiara cayó en picado y grandes firmas rompieron sus acuerdos comerciales con ella. La empresaria pidió perdón públicamente y, hasta el momento, ha pagado 3,4 millones de euros en multas de la Autoridad de Competencia y por daños y perjuicios.

El proceso se está llevando a cabo mediante un procedimiento abreviado, a petición de los acusados, que han renunciado a la fase de debate del juicio, con lo que, en caso de condena, esta se verá reducida. Además de Chiara, se sientan en el banquillo Favio Damato, excolaborador de la influencer para el que piden la misma condena y Franchesco Cannillo, presidente del grupo al que pertenece Dolci Preziosi, que se enfrenta a un año de privación de libertad. Hasta tu fallecimiento el pasado agosto, también estaba acusada Alessandra Balocco, presidenta de la empresa del mismo nombre.

