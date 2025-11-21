Así es Fátima Bosch, Miss Universo 2025 que ha ganado tras protagonizar una fuerte polémica La joven es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda y dos familiares ya ganaron concursos de belleza en México

Andoni Torres y AFP Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

La mexicana Fátima Bosch se ha coronado Miss Universo 2025 este viernes en Tailandia, tra haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que desató una ola de apoyo feminista a la concursante.

Como se vio en una transmisión en vivo a inicios de noviembre, el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó «tonta» en una reunión a la Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

#FátimaEnTailandia👑 "Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiandole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres", dice la Miss Universe México 2025👑, Fátima Bosch, tras la polémica en el certamen internacional



Vía: Si soy Josh pic.twitter.com/xrGTObTGDd — xevt - xhvt (@xevtfm) November 4, 2025

Tras el incidente, Fátima Bosch mostró su determinación a seguir en el certamen. «Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiandole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres», reivindicó la joven en un vídeo en redes sociales, mientras la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, decidió intervenir para defender a su compatriota, a la que destacó como «ejemplo de cómo las mujeres» deben «alzar la voz».

Así es Fátima Bosch

Fátima Bosch, miss México, es una modelo de 25 años originaria del estado de Tabasco. La joven es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

La familia de Fátima tiene una larga trayectoria en los concurso de belleza. Dos de sus tías fueron, al igual que ella, miss Tabasco.

Aficionada a la música y los deportes, Fátima ha explicado en alguna ocasión que a lo largo de su vida ha tenido que enfrentarse al bullying y ha trastorno como el TDAH, un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por síntomas como la falta de atención, hiperactividad e impulsividad, que afectan a la vida diaria; y a la dislexia.

Fátima proviene de una familia acomodada. Su padre es directivo en el sector energético de su país y trabaja como asesor en la petrolera Pemex.

1 /

Costa de Marfil, Filipinas, Tailandia y Venezuela lucharon por el título

Las concursantes de Costa de Marfil, Filipinas, Tailandia y Venezuela también llegaron a la ronda final este año, seleccionadas entre más de 120 mujeres que competían por el título en un certamen considerado uno de los «cuatro grandes» concursos de belleza mundiales.

Durante la ceremonia en Tailandia, se reveló que Puerto Rico será la sede del concurso en su edición de 2026, en la que celebrará sus 75 años.