Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo La Reina no tienen actos este lunes, aunque le espera una semana ajetreada

M. Moreno Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:33

Este semana es muy especial para la familia real española. La Reina cumple 53 años y, al igual que el año pasado, soplará las velas sin sus hijas. La princesa Leonor está inmersa en su preparación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, y la infanta Sofia se acaba de mudar a Lisboa, donde cursará sus estudios en el Forward College.

Una jornada un tanto solitaria, ya que don Felipe tiene agendado recibir en audiencia a los representantes diplomáticos de los países que han colaborado con España en la extinción de los incendios forestales que asolaron el país durante el verano para agradecerles su apoyo. Tampoco estará acompañada por su suegra, doña Sofía, quien tras inaugurar la cumbre internacional sobre alzhéimer presidirá el concierto posterior al acto.

Doña Letizia no tiene actos oficiales programados en su agenda para su cumpleaños. Sin embargo, es probable que tenga que estar preparando su viaje de mañana, martes, a Egipto. Se trata de la primera visita oficial de los Reyes al país desde su proclamación, en 2014.

Un viaje en el que, conocedora de que acaparará todos los focos en su indumentaria, a buen seguro que aprovecha para promocionar firmas españolas con guiños al país que visita y más tratándose del primer viaje de Estado de este año. En Egipto permanecerán hasta el viernes 19 de septiembre, donde por el momento se sabe que presidente del país, Abdelfatah Al Sisi, y su esposa, Entissar Amer, les recibirán en el palacio Al Ittihadiya, su residencia de El Cairo, además de acudir a la celebración de un foro empresarial y a la visita a las misiones arqueológicas españolas.

«Este viaje se enmarca dentro de las excelentes relaciones que mantienen ambos países, que se elevaron al nivel de Asociación Estratégica tras la visita del Presidente Al Sisi a España en febrero de este año, y representa una oportunidad propicia para continuar estrechando los profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos existentes entre Egipto y España», destaca la nota informativa del palacio de la Zarzuela.

El último viaje de Estado a Egipto fue el que realizaron en 2008 don Juan Carlos y doña Sofía, quienes también estuvieron allí en 1977 y 1997.