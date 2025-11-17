Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Kim Kardashian EP

La desesperación de Kim Kardashian mientras prepara su examen para convertirse en abogada

La empresaria ha publicado un vídeo en la que se le ve llorando mientras estudia para la prueba que no ha superado

Joaquina Dueñas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:14

Kim Kardashian ha querido hacer partícipe a sus seguidores de todo el tiempo y esfuerzo que ha dedicado a preparar el examen de abogacía de California (BAR) que finalmente suspendió con un vídeo en la que se le puede ver desesperada llorando ante la ingente tarea. «Estoy tan cansada, y es como si cada vez que siento que doy un paso adelante, algo sucede para intentar impedirme seguir», se lamenta. «Una parte de mí quiere parar. Siento que mi cerebro va a explotar», dice.

El pasado 7 de noviembre, Kim conoció que no había superado la prueba, una noticia «decepcionante» para la empresaria, pero que «no es el final», asegura, decidida a seguir intentándolo. Eso sí, ha querido contar todo el trabajo que hay detrás, aunque el resultado no haya sido el deseado: «He estado estudiando durante cuatro meses seguidos, cancelé todo el trabajo, no contesto ninguna llamada de trabajo, realmente no hago nada más que ser mamá y estudiar», relata. Todo, mientras bregaba con dolores de espalda debidos a problemas discales que le obligaron a utilizar una faja de sujeción durante las horas de estudio. En todo caso, lo tiene claro: «Este sueño significa demasiado para mí como para renunciar a él, así que voy a seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir esforzándome hasta conseguirlo», afirma.

