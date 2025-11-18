Cynthia Erivo se hace viral después de ser 'guardaespaldas por un día' de Ariana Grande

Joaquina Dueñas Martes, 18 de noviembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Después de que Cynthia Erivo se convirtiera en 'guardaespaldas por un día' al interponerse entre Ariana Grande y un fan que se saltó el cordón de seguridad y se abalanzó sobre ella en la alfombra roja de Singapur, la actriz británica se ha hecho viral por los gestos de protección y las atenciones a su compañera de reparto en 'Wicked', más allá del sonado incidente. Imágenes en las que le coloca un collar, el cabello, le besa la mano o se preocupa por su brazo después de que se lo zarandeen han provocado que haya numerosas especulaciones en las redes sociales que apuntan hacia una supuesta superprotección u obsesión de Erivo hacia Grande.

Lo que no recogen esos vídeos es las numerosas ocasiones en los que es Ariana Grande quien abraza, dedica gestos de cariño o besa la mano de Cynthia Erivo que muestran la gran complicidad de las coprotagonistas de la cinta. Una conexión con la que logran traspasar la pantalla en 'Wicked II'. En todo caso, queda fuera de toda duda la rápida reacción que tuvo la británica cuando un joven admirador se lanzó a abrazar a Ariana y ella corrió en su auxilio. Un gesto que dio la vuelta al mundo.

