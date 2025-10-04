Cristina Tárrega habla sobre la operación a la que se enfrenta: «Tengo miedo»
La presentadora se sincerado sobre su próximo paso por quirófano y admite estar «preocupada»
EP
Sábado, 4 de octubre 2025, 01:03
Cristina Tárraga está viviendo un momento complicado y aunque no quiere activar las alarmas sobre su salud, sí se ha sincerado sobre su próximo paso por quirófano. «Pues mira, preocupada», ha admitido que está al hablar de su estado de ánimo. «Preocupada porque yo tengo una problemática que es que soy alérgica a muchos antibióticos. Entonces, ¿eso qué hace? Que te da una salud de hierro durante mucho tiempo hasta el momento que tú tienes que entrar en quirófano», reconoce.
«Es mi caso, tengo una mastitis. En principio ellos me marcaron una T4, me dijeron que era un cáncer como una casa. Gracias a Dios no lo es», subraya. Tárrega ha amditido que pasó «un infierno» y «al final es una mastitis. Los antibióticos no pueden con ella y tienen que abrir, está situado en un lugar donde tienen que quitarme pues prácticamente medio pecho, con lo cual entrará el cirujano oncólogo y el cirujano plástico, pero bueno, tengo miedo porque yo tampoco libero bien las anestesias».
Ante este momento complicado en su vida, Cristina Tárraga se apoya en su familia y en los médicos.