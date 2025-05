El Corte Inglés ficha a dos de los artistas más emblemáticos de la generación Z para su campaña de publicidad La campaña transmite el deseo de las nuevas generaciones de libertad, manteniendo el lema ya asociado a NEW, «Nuevos códigos, nuevas normas, nueva era»

Andoni Torres Valencia Jueves, 29 de mayo 2025, 22:10 Comenta Compartir

El Corte Inglés ha lanzado su nueva campaña New con dos de los artistas más emblemáticos de la generación Z como protagonistas. La campaña transmite el deseo de las nuevas generaciones de libertad, manteniendo el lema ya asociado a NEW, «Nuevos códigos, nuevas normas, nueva era». El Corte Inglés continua así su apuesta por el público más joven a través de NEW, que utiliza un lenguaje y códigos específicos de la generación Z.

Tini y Quevedo, son dos de los artistas más representativos y queridos de su generación en España, Europa e Hispanoamérica. El spot de la nueva campaña de NEW El Corte Inglés que ha sido dirigido por la realizadora Iris Vallés, y la fotografía es de Kito Muñoz.

Ampliar El Corte Inglés

Martina Stoessel, conocida como Tini, es una de las artistas argentinas con más recorrido internacional de su generación. Con cinco álbumes de estudio y 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha demostrado una versatilidad artística y una conexión única con su público. Este año marca una nueva etapa para la artista de Buenos Aires, con su regreso a la actuación en la serie de Disney+ Quebranto y el lanzamiento de un nuevo álbum.

El cantante y compositor Quevedo (ganador de un Latin Grammy) ha lanzado su anticipado segundo álbum de estudio, 'Buenas noches', reafirmándose como una de las voces más influyentes en el género urbano de su generación. Con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y superando los 36 millones de seguidores en redes sociales, se ha convertido en un fenómeno global, colaborando con artistas como Karol G, J Balvin o Bizarrap.

Temas

El Corte Ingles