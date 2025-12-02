Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos controlan un incendio en un local en obras en Bonaire
José María Almoguera EP

El clan Campos en vilo: José María Almoguera tiene que pasar por quirófano

El hijo de Carmen Borrego tendrá que operarse para cambiar el marcapasos que lleva desde hace años

Joaquina Dueñas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:27

Comenta

La familia Campos acaba de llevarse un disgusto al conocer que José María Almoguera tendrá que pasar por quirófano más pronto que tarde. Ha sido Leticia Requejo quien ha informado en el programa 'El tiempo justo' de Telecinco que al hijo de Carmen Borrego le está fallando el marcapasos. «Presenta anomalías, motivo por el cual, la semana pasada, José María Almoguera recibió una llamada de la Fundación Jiménez Díaz, el hospital que controla su enfermedad, informándole de que era urgente reemplazar el marcapasos y que debía ser intervenido lo antes posible», ha explicado.

«Está a la espera de la llamada que le indique cuándo se llevará a cabo la operación, y tanto él como su entorno muestran gran preocupación por la gravedad y la delicadeza de este procedimiento», ha apostillado la periodista. Fue durante su estancia en 'Gran Hermano Dúo' cuando el nieto de María Teresa Campos habló de la dolencia cardíaca que le impedía participar en las pruebas del concurso. Se trata del síndrome de Brugada cuya principal consecuencia es la predisposición a la aparición de arritmias y muerte súbita. Un trastorno poco frecuente que le diagnosticaron a los 23 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  7. 7

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  9. 9 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana
  10. 10

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El clan Campos en vilo: José María Almoguera tiene que pasar por quirófano

El clan Campos en vilo: José María Almoguera tiene que pasar por quirófano