El delantero del Real Madrid Vinicius Jr en una imagen de archivo. Javier Lizón

La casa de Vinicius en Madrid sufre un incendio con los trabajadores dentro

El incendio se produjo en torno al mediodía y afortunadamente no hay ningún herido

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:04

La vivienda del futbolista del Real Madrid Vinicius Jr en la urbanización de La Moraleja, ubicada en el término municipal de Alcobendas, ha sufrido este jueves un incendio originado en la zona de la sauna, situada en el sótano de la casa.

Por el momento no se han confirmado las causas que originaron el fuego, aunque todo apunta a un fallo eléctrico. Dentro de la vivienda se encontraban varios trabajadores, que definen lo ocurrido como «un gran susto». El incendio se produjo en torno al mediodía y afortunadamente no hubo ningún herido.

Los primeros en llegar al recibir el aviso fueron agentes de la Policía Local de Alcobendas, que emplearon extintores contra el foco del incendio, de tal forma que a la llegada de dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid el fuego estaba prácticamente extinguido.

Las llamas en esta zona de sauna y gimnasio provocaron una cantidad de humo que subió hasta la planta baja de la vivienda, en la que afortunadamente no se encontraba nadie.

