La cápsula del tiempo de Lady Di ve la luz 34 años después El cofre contenía objetos tecnológicos de última generación en los 90, como una televisidón de bolsillo o una hoja de papel reciclado

En marzo de 1991 Diana de Gales, Lady Di, enterró una cápsula del tiempo con motivo de la colocación de la primera piedra del complejo que alberga el Great Ormond Street Hospital, del que fue nombrada presidenta de honor. 28 años después de la muerte de la princesa aquel cofre de madera revestido en plomo ha sido desenterrado para desvelar que introdujeron Lady Di y un grupo de niños que la acompañaban en él.

Lo poco que se sabía hasta ahora era que la caja contenía objetos representativos de la cultura de la incipiente década de los 90. Ahora se ha desvelado que en su interior fueron depositados diez utensilios considerados entonces como tecnología de última generación y que a día de hoy se consideran obsoletos. Entre ellos figuran un CD de la cantante australiana Kylie Minogue, en concreto el de 'Rhythm of Love'; una televisión de bolsillo de la marca Casio, una calculadora solar, un pasaporte europeo, una foto de la princesa, una hoja de papel reciclado, una colección de monedas británicas antiguas, unas semillas de árbol, un holograma de un copo de nieve y un ejemplar del periódico 'The Times'.

La recuperación del baúl se ha adelantado siete décadas para construir un centro oncológico infantil, algo que ella aprobaría

La recuperación de la cápsula estaba prevista para un siglo después de su colocación, pero la construcción de un nuevo pabellón oncológico ha obligado a adelantar la fecha 70 años. Una decisión que sin duda habría apoyado la bautizada como 'Princesa del Pueblo', quien a lo largo de su vida desarrolló una intensa labor a favor de la salud infantil. La apertura del cofre corrió a cargo de personal del hospital, y antiguos pacientes, algunos de los cuales estuvieron allí cuando fue enterrado por Lady Di.

Aniversario de su muerte

El próximo domingo se cumplirán 28 años del fallecimiento de Diana de Gales en un accidente de tráfico en París cuando ella y su pareja Dodi Al Fayed huían de los paparazzi. Un trágico final para uno de los integrantes más queridos con los que ha contado la familia real británica. Repudiada por el ahora rey Carlos III en favor de su actual esposa Camila Parker Bowles, Diana Spencer, su apellido de soltera, ha pasado a la historia como una persona de aspecto melancólico pero repleta de energía para luchar desde su posición por las causas justas, un empeño que le granjeó el cariño de los británicos y de los ciudadanos de buena parte del mundo.

