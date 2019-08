Pirelli convierte a Rosalía en chica de calendario 00:40 La artista, transformada en la Julieta de Shakespeare, es la tercera española en aparecer en las páginas del popular almanaque, en el que compartirá protagonismo con Emma Watson y Kristen Stewart GLORIA SALGADO Madrid Lunes, 5 agosto 2019, 14:17

Pirelli ha sido la última firma en postrarse ante Rosalía. La casa de neumáticos ha convertido a la artista en chica de calendario al contar con ella para el popular almanaque del próximo año, en el que compartirá protagonismo con estrellas de la talla de Emma Watson y Kristen Stewart.

La cantante de 'Malamente' es la tercera española en aparecer en las páginas de un calendario que lleva 55 años ilustrando los meses como nadie de la mano de fotógrafos como la estadounidense Annie Liebovitz, el francés Patrick Demarchelier o el alemán Peter Lindbergh. Fue precisamente el germano el encargado de plasmar la belleza de Penélope Cruz en una de las dos ocasiones en las que la actriz ha aparecido en el calendario, en 2007 y 2017. La 'top' Inés Sastre fue la pionera, en 1997.

El prestigioso fotógrafo Paolo Roversi, de 72 años, ha sido el encargado de retratar a Rosalía, a la que transforma en la Julieta de Shakespeare. El italiano ha elegido el tema 'Looking for Juliet' ('Buscando a Julieta'), para el que se ha inspirado en el clásico 'Romeo y Julieta', pero le ha dado una vuelta para adaptarlo al siglo XXI. «De pequeño vi una película sobre esa historia en una parroquia con mi madre y le pregunté '¿No se puede cambiar el final?'. Es un recuerdo que siempre me ha perseguido durante mi carrera y ha habido muchas Julietas, muchos retratos de mujeres extraordinarias, pero la búsqueda aún no ha terminado», confiesa en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera.

El proceso de creación de este calendario ha tenido lugar durante el mes de mayo entre París y Verona.

Además de Rosalía, Watson y Stewart, también se ponen bajo su lente las actrices británicas Claire Foy y Mia Goth, las estadounidenses Indya Moore y Yara Shahidi, la francoitaliana Stella Roversi y la cantante china Chris Lee.

Roversi, que se formó en París en los años 70, ha llamado a las distintas estrellas a participar en un cásting imaginario, según se puede ver en las imágenes del vídeo. Todas ellas llegan al estudio de forma natural, con sus ropas, hablan, se ríen entre bambalinas, y después se transforman en Julieta, con la vestimenta y el peinado de la época, para recitar y posar en una prueba cualquiera, en la que deben interpretar hacer suyo este papel shakespeariano. «Todavía estoy buscando a Julieta y la buscaré toda la vida, porque Julieta es un sueño», reconoce el fotógrafo en la página web de Pirelli.