La cantante Nina desvela sus claves para controlar el peso durante la menopausia

Clara Alfonso Jueves, 22 de mayo 2025, 00:20

La menopausia, lejos de ser un simple cambio biológico, representa una transformación profunda en el cuerpo y en la vida de muchas mujeres. Más allá del fin de la menstruación, este proceso implica una serie de alteraciones hormonales, físicas y emocionales que a menudo generan dudas, inseguridades y malestar. Consciente de ello, la cantante y actriz Nina ha decidido hablar abiertamente de su experiencia en una nueva entrega de 'Hablemos de la menopausia, por Nina', el espacio de Telecinco que protagoniza para abordar esta etapa desde una perspectiva informada y positiva.

Tal como ha relatado en unas declaraciones recogidas por el citado medio, uno de los cambios más visibles en esta etapa es el aumento de peso, especialmente en la zona abdominal. «Se coge peso porque el organismo cambia y hay un tsunami hormonal que conlleva muchos desajustes», explica la también autora del libro 'Menopausia: los mejores años de tu vida'.

La bajada de estrógenos, propia del climaterio, tiene consecuencias directas en la manera en que el cuerpo distribuye la grasa. Según detalla la artista, al reducirse estos niveles hormonales, la grasa deja de acumularse en zonas como las caderas o los muslos y comienza a concentrarse en el abdomen. A esto se suma la caída progresiva del metabolismo con la edad, lo que implica que el cuerpo quema menos calorías en reposo y, por tanto, es más fácil engordar aunque no se haya modificado ni la dieta ni el nivel de actividad física.

El sueño, otro de los aspectos que suele alterarse durante la menopausia, también juega un papel importante. Dormir mal se asocia a menudo con un aumento del apetito y una peor elección de alimentos, algo que puede agravar los cambios de peso.

Sin embargo, Nina insiste en que es posible actuar a tiempo y con eficacia. «Lo único que tienes que hacer es moverte. Pero hacerlo de forma inteligente, es decir, dándole al cuerpo la actividad que te solicita, hacerlo con un profesional que te guíe, por lo menos al principio, y hacerlo cada día. Ser constante», subraya.

Además de recomendar una rutina de ejercicio adaptada a cada cuerpo, la cantante destaca los beneficios de disciplinas como el pilates o el yoga, que según afirma «afinan más el cuerpo» y cuyos efectos positivos se perciben «de forma muy rápida. En una o dos semanas puedes ver tu cuerpo extraordinariamente moldeado», asegura.

El papel de la alimentación

La alimentación, como no podía ser de otro modo, completa este enfoque integral. Nina aconseja seguir una dieta equilibrada, rica en fibra, proteínas de calidad y grasas saludables, y reducir los azúcares y las harinas refinadas.

Pero no todo en la menopausia pasa por el cuerpo. En este proceso también se producen cambios emocionales que pueden afectar a la autoestima o al estado de ánimo. La bajada de serotonina, conocida como la «hormona de la felicidad», puede provocar episodios de tristeza o ansiedad. Frente a ello, Nina ofrece una mirada empática y realista: «A nivel de gestión mental y emocional, como logopeda y persona popular, sé que no hay que darle la espalda a toda la casuística que se da en esta nueva etapa que nos visita», señala. «Coger el toro por los cuernos y poner ese impacto en el lugar que le corresponde. No darle ni más ni menos importancia», concluye.

Temas

Menopausia

salud

Telecinco