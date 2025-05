Boukie, la chef valenciana que cocina para artistas como Pablo Alborán o Quevedo

Sara Bonillo Valencia Jueves, 22 de mayo 2025, 00:42 Comenta Compartir

Para abrir boca, unos nigiris de papada y costilla, tosta de anchoa, queso frito y croquetas de carbonara, y seak tartar en tuétano. De primer plato, una pasta rellena de calabaza, queso de cabra y cebolla caramelizada; de segundo, brioche de rabo de toro y para terminar, una tarta de queso de esas que se deshacen en la boca. Este podría perfectamente el menú de un restaurante con estrella Michelin, pero no es el caso.

Estos son los platos que le preparó hace unos meses Bouki al Quevedo, uno los cantantes más populares de España. «Si Quevedo quiere que sea su chef privada, habrá que hacerle un menú que esté a la altura porque, ya que él es uno de mis cantantes favoritos, voy a conseguir yo convertirme en su chef privada favorita», explica la joven en un vídeo de Tiktok donde muestra el proceso de elaboración de cada uno de los pases. Pablo Alborán o Cali & El Dandee son otros de los artistas que han caído rendidos a sus dotes culinarios.

Se habla de ella como la Arguiñano de TikTok, pero ¿quién se esconde bajo el seudónimo de Boukie? Su nombre real es Marta Garcia Bou, es valenciana, tiene 26 años y, aunque se presenta como chef privada, según su perfil de Linkedin estudió Ingeniería Industrial en la Universitat Politècnica de València (UPV).

Dejó Valencia hace un par de años, para darse a su pasión: la cocina. Ahora trabaja como chef privado y acaba de recibir un galardón que consolida su lugar en el mundo de la gastronomía y las redes sociales, donde acumula más de 500.000 seguidores. En una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS confesó que siempre le había gustado mucho comer. «En mi familia nos encanta la comida. Cuando tenía 12 años, a mi madre le regalaron una Thermomix, y me volví loca haciendo todas las recetas del libro», aseguraba.

Marta cuenta que empezó a subir vídeos en 2020 y 2021, pero lo dejó aparcado un tiempo y en marzo de 2024 lo volvió a retomar. «Ese momento coincidió con una oferta que sacó Domino's para ser catadora de pizzas y me presenté porque me encanta la pizza y me encanta Domino's. En la candidatura podías añadir algún video tuyo que hubieras publicado en redes, entonces se me ocurrió ir a la pizzería y grabar un video probando pizzas. El video se hizo viral y llamó la atención, ¡y me cogieron!», explicaba.

«Fue una época en la que también me preguntaba hacia donde quería que fuera mi futuro, había estudiado Ingeniería Industrial, pero me gustaba mucho la edición de vídeos, así que cuando pasó esto pensé: «Marta, esta es la única oportunidad que tienes de lanzarte a esto». Y empecé a crear contenido, tanto de cocinar como de comer», concluía.