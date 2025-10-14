Boho Boutique eleva la moda en la Marina Alta con su sexto Fashion Show: un homenaje a la historia de París

Suplementos Martes, 14 de octubre 2025, 01:34 Compartir

El sábado por la tarde, La Bambula se transformó en un escenario digno de los grandes desfiles internacionales gracias al Fashion Show otoño-invierno 2025/2026 de Boho Boutique. Bajo el lema de un auténtico viaje por la historia de la moda en París, esta sexta edición consolidó su posición como uno de los eventos de moda más destacados y esperados de la Comunidad Valenciana.

A pesar de que la tarde amaneció lluviosa y el cielo amenazaba tormenta, el público no faltó a la cita. Muchos se refugiaron de las inclemencias del tiempo en el acogedor ambiente de La Bambula, y al cruzar sus puertas se encontraron, de repente, en pleno corazón de París. El espacio se transformó por completo en un evocador escenario parisino: cada rincón del local fue tematizado con el nombre de una avenida icónica de la capital francesa, mientras la música y las luces transportaban a los asistentes a otra época.

El restaurante La Bambula situado al final del paseo Tenista David Ferrer del Arenal, tomó así las calles de París y a media tarde, las convirtió en verdaderas pasarelas de moda para iniciar el FASHION SHOW DE BOHO BOUTIQUE, ni más ni menos que un viaje en el tiempo por la historia de la moda en París.

Este es un acontecimiento consolidado como referente en tendencias de moda, que colgó el cartel de completo y congregó a un público entregado que pudo disfrutar de una tarde de moda, música y gastronomía, con todo el personal del local con un desenfadado look parisino que ayudó a los espectadores a participar de la puesta en escena.

Inspirada en los iconos que marcaron época —Brigitte Bardot, Coco Chanel, Yves Saint Laurent o Versace—, la colección presentada ofreció un recorrido visual por las décadas que hicieron de la capital francesa la referencia mundial del estilo. Cada conjunto, fiel al espíritu libre y cosmopolita de Boho Boutique, fusionó tendencias internacionales con la personalidad creativa de su firma.

El desfile no fue solo moda: fue una experiencia sensorial completa. Música, danza, iluminación y una cuidada escenografía parisina envolvieron al público en un ambiente lleno de magia y emoción. Modelos convertidos en bailarines, toques de ballet clásico y cabaret parisino dieron forma a un espectáculo multidisciplinar en el que cada detalle contaba una historia.

Detrás de esta producción brillante, destacó la coordinación y visión artística de Antoinette Sassen van Elsloo y Cecile Destouches, que supieron transformar la pasarela en una celebración de creatividad y elegancia. Un gesto muy aplaudido fue la participación de trabajadores de Jávea Company como modelos, aportando espontaneidad y cercanía al conjunto sin restar protagonismo a la impecable puesta en escena.

La cita se repetirá en primavera con la colección estival, pero tras el éxito de esta última tarde, una cosa está clara: la moda en la Marina Alta ya tiene pasarela propia… y se llama FASHION SHOW de Boho Boutique.

Este evento llega además en un momento especial para Jávea Company, que celebra sus cuatro décadas de trayectoria en el municipio. Con ocho locales de referencia en turismo, ocio y gastronomía, la empresa consolida también su liderazgo en el ámbito de la moda, situando a La Bambula como nuevo epicentro del estilo y la creatividad en la comarca.

Con esta edición, Boho Boutique no solo volvió a sorprender: reafirmó su papel como un referente indiscutible de la moda en la Marina Alta, demostrando que la pasión, el talento y la visión pueden convertir cada desfile en una experiencia única que trasciende la pasarela.

La dirección de Javea Company tuvo un especial reconocimiento para quienes aportaron su talento y creatividad en el estilismo, peluquería y maquillaje: Dimitra Lepper y Jhonatan Tapasco, Marlin, Peluquería Charlie & O Ivan, Naomi Silvestre, Yoandris, Stheffany y Georgia. Su dedicación y arte fueron esenciales para dar vida a la magia de esta sexta edición del Fashion Show de Boho Boutique.