Anabel Pantoja se separa de su hija: «Lo dicho, no es un adiós, es un hasta luego»

Sara Bonillo Valencia Martes, 25 de marzo 2025, 01:18

Anabel Pantoja ha puesto punto y final a una etapa muy importante de su vida y, cuatro meses después del nacimiento de su primera hija, Alma, la sobrina de Isabel Pantoja ha abandonado su piso en Madrid para instalarse definitivamente en Gran Canaria, donde reside actualmente junto a su pareja, David Rodríguez, y su hija.

Desde que nació Alma el pasado 23 de noviembre, Anabel no había pisado la capital por el hecho de no separarse de su hija, quien permaneció ingresada durante 18 días en la UCI por unas lesiones que todavía se están investigando. Pero ahora que la pequeña está totalmente recuperada, la influencer decidió que era el momento de decir adiós a su casa de Madrid, teniendo en cuenta el gasto extra que suponía mantener una vivienda que no necesitaba.

Por ello, la semana pasada viajó hasta Madrid acompañada de uno de sus mejores amigos de Sevilla y por su padre, Merchi Bernal, para terminar de vaciar el piso y hacer la mudanza. Una experiencia que ha sido bastante dura para Anabel tal y como ha compartido ella misma por redes sociales. «Es el primer día en cuatro meses que me separo 48 horas de mi niña. Voy de Córdoba a Madrid. Voy a realizar la mudanza, dejo el piso de la capital porque no estoy casi yendo. Hacía seis meses que no pisaba Madrid. Hoy finalizo una etapa y espero que no sea para siempre», compartía Anabel en Instagram con sus más de 2 millones de seguidores.

«Lo dicho, no es un adiós es un hasta luego, Madrid. Gracias a @mudanzastrallero por su eficacia, profesionalidad, y delicadeza con su trabajo. Os lo recomiendo 100%», escribía en otra publicación junto a un vídeo haciendo la mudanza.

«Este piso ha sido mi refugio y mi hogar, pero tocaba recoger recuerdos y volver», añadía, sin poder contener las lágrimas al mostrar partes de su casa como su cama o sofá. Pese a que ha sido un viaje exprés, la influencer también ha sacado un hueco para ver a algunos de sus mejores amigos, como Belén Esteban, Susana Bicho, José Obando o Pedro Ramírez Rey.

De regreso a Córdoba una vez había cumplido con su objetivo, una sorpresa esperaba a Anabel en la estación del AVE. Allí la esperaban David junto a su pequeña en el carrito. «Llegar y ver esto no tiene precio», reconocía.