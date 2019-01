Ana Obregón habla sobre la enfermedad de su hijo: «Cáncer no es sinónimo de muerte» Ana Obregón se confiesa en el programa 'Volverte a ver', presentado por Carlos Sobera. / Mediaset La actriz apela a la necesidad de investigar contra la enfermedad en España y asegura que lo que le emociona es la «fortaleza» de Álex tras ocho meses de tratamiento LAS PROVINCIAS Sábado, 19 enero 2019, 13:21

La popular actriz Ana Obregón ha sido la protagonista del último episodio del programa 'Volverte a ver' de Mediaset, al que confesó acudir «más nerviosa que nunca». La actriz habló al presentador Carlos Sobera sobre el cáncer que padece su hijo Álex desde hace ocho meses, después de reicbir el apoyo y agradecimiento de la Fundación Caíco durante la emisión.

La enfermedad que sufre el hijo de la actriz y Alessandro Lequio se detectó tras unas pruebas en el hospital derivadas de algunas molestias: «Vino el médico y me dijo que tenía un tumor», relataba Obregón. Para ella, la clave es mantenerse firme ante este tipo de situaciones: «Una madre o un familiar tiene que estar con la mente fría y tomar soluciones. Yo solo he llorado dos veces en ocho meses», aseguraba. Su fuente de energía es su propio hijo, de quien admira la «fortaleza» con la que ha afrontado los ocho meses de tratamiento.

La actriz ha querido destacar la importancia de los avances en la investigación contra el cáncer para poder localizar una cura efectiva contra la enfermedad: «Cáncer no es sinónimo de muerte. La curación es investigación», destacó Obregón. La también presentadora fue contundente en su llamamiento: «Si no hay investigación no se pueden curar. Tienen que dar dinero para investigación».