Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet lanza su previsión para los próximos días en la Comunitat y no descarta lluvias
Archivo

Amaia Romero y Daniel Dalfó rompen, pero seguirán juntos en lo profesional

Él es el director creativo de la ganadora de 'Operación Triunfo 2017' y productor de algunos temas de su último álbum

M. Moreno

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:10

La cantante navarra Amaia Romero, de 26 años, y su novio, Daniel Dalfó (31), han puesto fin a su historia de amor que iniciaron hace tres años. Dalfó, conocido artísticamente como Daniel 2000, es el director creativo de la ganadora de 'Operación Triunfo 2017' y productor de algunos temas de su último álbum 'Si abro los ojos no es real'. Todo indica que la separación es solo en plano sentimental y que en lo profesional seguirán juntos.

Así lo ha contado el periodista Javi de Hoyos, donde apunta que la pareja habría decidido seguir caminos distintos en el amor, manteniendo intacto el vínculo y la complicidad profesional. Entre ellos existe cordialidad y admiración mutua y han tomado la decisión «de forma meditada y madura» llevándola a la práctica con respeto.

Así las cosas, la cantante y su director creativo continuarán colaborando en sus proyectos musicales, igual que han hecho este verano en los distintos festivales en los que la pamplonesa ha participado.

La pareja se enamoró en el Primavera Sound Weekender de 2022 en Benidorm. Fue allí donde, tras la ruptura de Amaia con Álex de Lucas, surgió el flechazo. «Fue un 'match' increíble, me enamoré muchísimo», reconocía en una entrevista. La artista hizo historia en el broche de 'La Revuelta' (TVE) a 2024 con su genial interpretación (plano secuencia en directo incluido) de 'Tengo un pensamiento', una canción de amor dedicada precisamente a Daniel.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  3. 3 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  4. 4 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  5. 5 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  6. 6 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  7. 7 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  8. 8 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves
  9. 9

    Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido
  10. 10 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Amaia Romero y Daniel Dalfó rompen, pero seguirán juntos en lo profesional

Amaia Romero y Daniel Dalfó rompen, pero seguirán juntos en lo profesional