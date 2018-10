Alba Flores va al cine y se equivoca de película 01:15 La actriz protagoniza un divertido error en una noche llena de estrenos EUROPA PRESS Viernes, 26 octubre 2018, 19:53

Este jueves ha estado lleno de estrenos. La Gran Vía de Madrid acogía la plana alta de los famosos españoles con la premier de 'El fotógrafo de Mathausen' y 'Quién te cantará'. Por increíble que parezca, la actriz Alba Flores, se ponía ayer de punta en blanco para acudir a la presentación de su compañera de Vis a Vis, Nawja Nimri. Pero casualidades del destino, llegó al estreno de Mario Casas.

La joven entró en los Cines Callao, posó en el photocall equivocado y contestó a las preguntas de los periodistas. Todo sin darse cuenta de que no estaba en la película correcta. «Estaba con Najwa codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daba más ganas de ver la película», comentaba la actriz. Entonces, el periodista le pregunta si es seguidora de Mario Casas, lo que creó un momento de confusión: «¿De Mario? De Carlos (Vermut)». Finalmente, la prensa corrigió a la actriz y le informó que no estaba donde ella creía: «La de Najwa es un poco más abajo».