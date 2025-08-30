Vendimia nocturna para el albariño de Requena

Chema Ferrer Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 08:11 Comenta Compartir

El pasado viernes 29 de septiembre, la emblemática bodega Pago de Tharsys de Requena inició su vendimia y lo hizo con su tradicional encuentro a la luz de la Luna con su vendimia nocturna dedicada a sus cepas de albariño. La noche elegida se escoge tras la luna nueva y coincidiendo con la fase de la luna creciente y día «Flor» del calendario biodinámico 2025. En este día, la Luna se encuentra bajo la influencia de Escorpio, signo de Fuego, que beneficiará la intensidad y profundidad de los aromas y cuerpo en los vinos que resultarán de esta vendimia. Al tratarse de un día «Flor» potenciará los aromas florales, los más delicados y volátiles en un vino.

La Vendimia Nocturna en Pago de Tharsys viene realizándose sin interrupción desde el 2003, y con ésta se habrán cumplido 23 vendimias a la luz de la Luna. En ella siempre ha participado activamente la familia fundadora junto a un reducido grupo de invitados externos que comparten esta noche mágica. Esta Vendimia Nocturna 2025 volverá a convertirse un año más en un momento de unión en torno a la cosecha, bajo el influjo de la luna y las estrellas.

Ampliar La variedad albariño cultivada en el altiplano Requena-Utiel da extraordinarios vinos. LP

¿Por qué se realiza la Vendimia por la noche?

Realizar la vendimia por la noche, de madrugada, permite recolectar la uva entre 10ºC y 15ºC, una temperatura muy fresca comparado con los 28º-35ºC del mediodía. Está importante bajada de temperatura durante la noche se produce gracias a la privilegiada localización de Requena, a casi 800 m de altitud sobre el nivel del mar. La recolección de uva a baja temperatura impide que se inicien procesos de oxidación y/o fermentación que afectarían negativamente a la calidad del vino. De esta manera se consigue mantener el máximo de características organolépticas agradables y apreciadas en el vino: aromas, estructura, frescura, pureza,…. Y aún más importante, reduce considerablemente la dosis de sulfitos necesarios en la elaboración posterior del vino, al tener una uva sana y óptima. Todo ventajas cuando el objetivo es elaborar un vino de máxima calidad que refleje su lugar de nacimiento, las cualidades varietales y los rasgos climáticos de la añada.

Ampliar Una experiencia didáctica para los participantes. LP

Los albariños en Requena

Si bien esta variedad es originaria del noroeste de la península Ibérica, esta fue traída a la zona de Requena en los años 60 del pasado siglo por Jesús Requena, enólogo de Siete Aguas, que en esos años formó a los productores gallegos en elaboración de vinos blancos de calidad con esta variedad. Fueron sarmientos de estas primeras cepas traídas a la región los que se plantaron en Pago de Tharsys en 1985 por Vicente García, fundador de Pago de Tharsys, pues siendo originario de Requena también desarrolló su carrera de enólogo y profesor en Galicia, donde quedó enamorado de esta variedad blanca, que tan bien se adaptó al clima y suelo singular de Pago de Tharsys de naturaleza caliza, llamado Albar. Se trata de un suelo blanco, calizo, formado a partir de la erosión de la gran roca madre caliza del Mioceno (30 millones de años) y que tiene una enorme influencia sobre el vino que se obtiene de esta parcela: Pago de Tharsys Vendimia Nocturna Albariño DO Pago de Tharsys.

Hoy en día, la variedad albariño, con 60 años desde su introducción en la región, es una variedad incluida en la DO Utiel-Requena y en la DO Pago Tharsys.