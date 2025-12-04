Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza suspende la declaración de Suárez tras más de ocho horas de comparecencia

El secreto de Sombras: vinos sin alcohol que mantienen el alma valenciana

El alma de las variedades monastrell, bobal y moscatel alienta un innovador proyecto que mantiene intacta la tradición vinícola valenciana: un proceso de destilación que preserva los aromas y sabores auténticos del terruño

El descubridor

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:15

Comenta

¿Vino sin alcohol? Sí, y cada día con una mayor demanda entre los consumidores. ¿Y también en la Comunitat? De nuevo, la respuesta es ... afirmativa. Se trata de un movimiento en agua, que gana peso en la restauración y en los lineales de los supermercados, desde referencias gastronómicas de alto nivel a «pueños comercios locales y tiendas en mercados tradicionales, donde el público valora especialmente la calidad y autenticidad del producto». Y no cualquier producto. Se demandan vinos de calidad, sofisticados incluso, que celebran disponer desde el terruño más próximo esta clase de oferta: es el caso de la alumbrada por la empresa Three Apples and Grapes S.L., propietaria de la marca Sombras, «que nació de un profundo amor por España, sus tradiciones y su cultura vitivinícola». Así lo explican sus fundadores, un grupo de extranjeros que se enamoraron de Valencia. Una historia de amor que fructifica en un catálogo que se pudo degustar este lunes en la sede de Proava.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes
  4. 4

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  5. 5 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  6. 6 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  7. 7

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?
  10. 10

    Así será la nueva calle Colón: adiós a las motos, árboles más grandes y más sillas y papeleras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El secreto de Sombras: vinos sin alcohol que mantienen el alma valenciana

El secreto de Sombras: vinos sin alcohol que mantienen el alma valenciana