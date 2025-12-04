El secreto de Sombras: vinos sin alcohol que mantienen el alma valenciana

¿Vino sin alcohol? Sí, y cada día con una mayor demanda entre los consumidores. ¿Y también en la Comunitat? De nuevo, la respuesta es ... afirmativa. Se trata de un movimiento en agua, que gana peso en la restauración y en los lineales de los supermercados, desde referencias gastronómicas de alto nivel a «pueños comercios locales y tiendas en mercados tradicionales, donde el público valora especialmente la calidad y autenticidad del producto». Y no cualquier producto. Se demandan vinos de calidad, sofisticados incluso, que celebran disponer desde el terruño más próximo esta clase de oferta: es el caso de la alumbrada por la empresa Three Apples and Grapes S.L., propietaria de la marca Sombras, «que nació de un profundo amor por España, sus tradiciones y su cultura vitivinícola». Así lo explican sus fundadores, un grupo de extranjeros que se enamoraron de Valencia. Una historia de amor que fructifica en un catálogo que se pudo degustar este lunes en la sede de Proava.

Hasta su bodega en el barrio del Carmen llegaron los interesados en conocer este proyecto surgido «durante numerosos viajes» de este grupo de emprendedores, que compartieron de vuelta en Valencia esa experiencia: cómo está cambiando el mundo del consumo del vino. «Por un lado», explicaron en Proava, «existe un gran respeto por los métodos tradicionales de elaboración». Pero también detectaron que, por otro lado, crece «la inquietud de ofrecer algo nuevo y contemporáneo». Así nació Sombras, cuyos promotores definen en estos términos: «Vinos sin alcohol que mantienen el alma del vino auténtico».

Lanzados al mercado, recuerdan que su intención nace de «una convicción personal, ya que cada vez más personas eligen un estilo de vida saludable y un consumo más consciente, sin renunciar al placer de disfrutar de un buen vino». También recuerdan que «el mercado europeo, y en especial el español, está mostrando un claro aumento en la demanda de vinos sin alcohol». «Además», prosiguen, «el nuevo marco legislativo en España, con normas más estrictas para los conductores, nos dio un impulso adicional». «Vimos la oportunidad de ofrecer un producto que permite disfrutar del sabor del vino sin preocupaciones, fue una decisión tanto estratégica como emocional», señalan.

El amor por Valencia inspira la creación de vinos singulares que reflejan la riqueza de las variedades autóctonas

Cartografiado el territorio, llegó la hora de conquistar el mercado. «No fue nada fácil», aceptan en Sombras. «El alcohol en el vino cumple un papel fundamental: aporta cuerpo, realza los aromas y equilibra el sabor», apuntan, así que alcanzar su pretensión (un vino sin alcohol que conserve estas cualidades) «nos llevó dos años de pruebas». «Elegimos la destilación a baja temperatura y presión, un método delicado que preserva los aromas, la estructura y las propiedades beneficiosas de la uva», explican. Siguiente fase, selección «cuidadosa» de las variedades bobal, monastrell y moscatel, «ideales para mantener la riqueza de sabor y aroma incluso sin alcohol». A continuación llegó el turno de resolver un reto primordial: garantizar la estabilidad microbiológica del producto. «Gracias a la tecnología moderna lo logramos», afirman. «Nuestros ingenieros diseñaron equipos casi únicos, adaptados a nuestras necesidades», añaden, «y el embotellado está diseñado para que el vino pase directamente de la desalcoholización a la botella, minimizando el contacto con el aire y reduciendo así el riesgo de contaminación que podría estropearlo». «La clave de la calidad está en un proceso rápido, controlado y con estrictas normas sanitarias», subrayan en Sombras.

Así se responde a la pregunta decisiva: cómo mantener el sabor y carácter del vino sin alcohol, «gracias al delicado proceso de destilación a baja temperatura y presión». «Esta técnica permite eliminar el alcohol sin sacrificar los elementos clave: los aromas frutales y florales, la estructura, las vitaminas y los antioxidantes», recalcan en Sombras. El resultado son vinos «que conservan su riqueza, transmiten el carácter de la uva y mantienen su personalidad». «Además, cuidamos cada detalle del control de calidad: no añadimos azúcares ni componentes químicos que puedan alterar el sabor auténtico», agregan. «Nos enorgullece ofrecer un producto realmente bien elaborado».

Ampliar De qué clases de vinos hablamos Sombras dispone de una gama «corta pero muy cuidada» de vinos sin alcohol. Su Sombras Primer Oscuro es un tinto desalcoholizado elaborado con las variedades bobal y monastrell, «de tanicidad marcada pero elegante, ideal para gastronomía y coctelería». Y su Sombras Tercero Claro, un blanco también desalcoholizado, elaborado a partir de la variedad moscatel de Alejandría, que la bodega juzga «muy versátil para cualquier maridaje» y que destaca por un perfil floral, aromático, fresco y cítrico«.

Más preguntas para despejar dudas que pudieran surgir, a la vista del novedoso papel que juegan estos vinos. ¿Cómo preservar en cada botella el entorno de la Comunidad Valenciana? En Sombras contestan que los viñedos de la tierra «le dan al vino un carácter único». Hablan de cómo las variedades autóctonas «crecen en suelos especiales en la comarca de Requena y también en Cheste» y aportan unas condiciones al vino que se reflejan en «aromas y sabores inconfundibles». «Incluso tras eliminar el alcohol, nuestros vinos conservan su alma valenciana», concluyen.. «Valencia no es solo nuestro lugar de producción, sino también la fuente de inspiración de Sombras». Su satisfacción ante el final feliz de un proceso tan delicado se extiende a la visa de la reacción del público ante este tipo de vino? «Al principio», reconocen, «al mencionar vino sin alcohol, muchos se sorprendían, pero tras un par de sorbos, el paladar se acostumbra». Toda una experiencia: «A los amantes del vino tinto seco les gusta nuestro vino tinto, mientras que a los que prefieren blancos, les encanta nuestro moscatel», se felicitan. Más satisfacciones: «También nos emociona cuando mujeres nos dicen que por fin han encontrado un vino que pueden disfrutar sin preocupaciones durante la lactancia»

Así que final feliz, en efecto, aunque queda un largo camino por delante. En Sombras, insisten sus promotores, «nos inspira la idea de ofrecer a las personas una alternativa que no sacrifica el sabor ni el estilo, pero laa inspiración también viene de Valencia, de su naturaleza, sus tradiciones, sus fiestas... Transmiten valores que desembocan en el amor por el vino, la apuesta por la innovación y el compromiso con la salud de nuestros consumidores. Queremos demostrar que se puede disfrutar del vino sin renunciar al sabor y al aroma y a la vez optar por un estilo de vida saludable y consciente».