Reconocimiento internacional del Veterum Tinajas de Coviñas

Coviñas, la bodega líder de la D.O. Utiel-Requena elabora un vino de bobal a la antigua usanza, con crianza en tinas de barro cocido. Esta creación limitada ha sido cuidadosamente vinificada utilizando técnicas tradicionales un proceso de crianza artesanal que aporta una complejidad y profundidad excepcionales que reflejan con autenticidad el terroir único de la región. Este método le permite evolucionar con una microoxigenación natural, logrando así una textura sedosa y una estructura equilibrada, que cautiva a los amantes del vino más exigentes en busca de autenticidad y tradición.

De entre las 10.000ha de viñedo que posee Grupo Coviñas hay una inmensa extensión de viñedo viejo, donde arraigan las raíces de algunas de las cepas más antiguas de España, aún en producción, que superan los 100 años de vida. De estos viñedos brotan racimos de uvas muy valoradas que aportan características diferenciales y una calidad excelente y de cuyo fruto nace un vino excepcional que refleja la sabiduría de aquellos que durante generaciones cultivaron estas vides. De estas parcelas nacen también otros vinos únicos como Veterum Bobal de Viñas Viejas, un tinto de sobresaliente calidad procedente de cepas muy viejas que marida a la perfección con carnes, risottos y carpaccios; y Adnos Bobal Alta Expresión, que procede de cepas sometidas a una viticultura de estrés máximo que apenas alcanzan a producir 2kg por planta; una excelente propuesta para disfrutar con carnes rojas, asados, guisos, platos de caza, y quesos curados. Ambos son vinos premium que definen la fuerza de los tintos monovarietales con carácter de esta bodega.

Veterum Tinajas tiene una expresión aromática compleja, con notas de fruta madura, hierbas mediterráneas y un fondo mineral. Con esta edición limitada, Grupo Coviñas no solo busca ofrecer un vino de calidad superior, sino también honrar las raíces culturales y enológicas de la Comunidad Valenciana.

La excelencia de la variedad bobal. LP

90 puntos Tim Atkin

Tim Atkin, uno de los expertos más influyentes del mundo, ha destacado con 90 puntos la excelente calidad de Veterum Tinajas en su esperado informe anual sobre vinos españoles, confirmando que este bobal de viñas viejas elaborado por Coviñas no solo es un producto bien hecho, es una declaración de principios. En un momento en el que los consumidores buscan autenticidad, origen y carácter, Veterum Tinajas emerge como una joya enológica que armoniza pasado y presente.

Lograr esta alta calificación y conquistar el paladar de una de las grandes autoridades del sector del vino supone un importante reconocimiento para Veterum Tinajas. Atkin se ha consolidado como una de las voces más acreditadas y uno de los pocos expertos que ostenta el título de Master of Wine, una de las máximas distinciones del sector. Su criterio, forjado durante décadas de catas, viajes y análisis en profundidad de regiones vinícolas de todo el mundo, otorga un respaldo riguroso y de enorme peso en el mercado internacional. Con el respaldo de Tim Atkin y una filosofía que honra la tierra y la tradición, Veterum Tinajas se consolida como uno de los vinos imprescindibles del panorama nacional e internacional.