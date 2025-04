El origen y el viñeron protagonistas del VII Foro DO Utiel-Requena

Vinos DO Utiel-Requena

La Denominación de Origen Utiel-Requena celebró su VII Foro, una jornada que estuvo marcada por los retos y las oportunidades del sector vitivinícola en el mercado internacional, las Denominaciones de Origen y su nueva distinción Viñerón DO Utiel-Requena. Jesús Mora, coordinador general de la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas), ofreció una ponencia en la que detalló las problemáticas que enfrenta el sector vitivinícola: «Los cambios en las tendencias de consumo, la presión regulatoria y el cambio climático son los grandes desafíos de hoy», afirmó. Además, destacó que las Denominaciones de Origen tienen un papel crucial en este contexto: «Las DO abren mercados, consolidan la presencia de los productos en el ámbito internacional, y acreditan el origen, otorgando prestigio y valor añadido a los vinos.» Mora también subrayó la importancia del carácter autóctono de las variedades locales, como la Bobal. Tras esta ponencia, los asistentes pudieron disfrutar de un almuerzo maridado con los vinos seleccionados de la DO Utiel-Requena 2025, en el que se puso en valor la calidad y diversidad de los vinos amparados por la denominación.

La sesión continuó con la presentación del proyecto Viñeron DO Utiel-Requena, una distinción que busca poner en relieve la figura del vitivinicultor. La presentación corrió a cargo de Rosana Monrós y César Martínez, de Locandia Estudio, quienes presentaron la marca gráfica junto con Carmina Cárcel, secretaria de la DO Utiel-Requena, y Carlos Cárcel, en representación de Viñeron DO Utiel-Requena.

Juntos hablaron con mayor profundidad sobre este proyecto, cuyo objetivo es reconocer a los vitivinicultores comprometidos con todo el proceso de elaboración del vino, desde el cultivo de la uva hasta la comercialización, Además, se presentaron a las 10 primeras bodegas viñerones, quienes ya están trabajando para sacar los primeros vinos con esta distinción y que podremos degustar este mismo año.

Por su parte, Juan Park, director de International Wine and Spirits Research (IWSR) para España y Sudamérica, analizó las tendencias del consumo a nivel global. En su intervención, destacó que las nuevas generaciones valoran la accesibilidad y la innovación en los productos que consumen. También abordó la creciente tendencia NoLo (bajo en alcohol o sin alcohol), así como las contratendencias que reivindican el consumo tradicional. «Estamos en una encrucijada. Debemos adaptarnos a lo que el consumidor busca, pero sin perder de vista lo que hace único al vino: su capacidad para seguir siendo el vehículo de la socialización », concluyó. La jornada culminó con una cata de más de 30 referencias de vinos de bodegas de la DO Utiel-Requena, que ofreció a los asistentes la oportunidad de descubrir la riqueza y calidad de los vinos.

