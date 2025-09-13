Lágrima,mejor aceite de oliva de la Guía SeVi 2025

Chema Ferrer Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:09 Comenta Compartir

Los aceites de oliva de calidad de Viver vuelven a destacar en la Guía de Vinos y Aceites 2025 de La Semana Vitivinícola, una referencia en el sector que este año ha catado 1.600 vinos y aceites de oliva virgen extra (AOVE) manteniendo su singular clasificación por variedades. Este reconocimiento sitúa de nuevo a la variedad autóctona Serrana y a la comarca del Alto Palancia, particularmente a Viver, en el mapa de la calidad oleícola española, al tiempo que refuerza el valor de un proyecto cooperativo que trabaja con raíces en el territorio.

Lágrima es el aceite premium de la Cooperativa de Viver, un monovarietal 1de la variedad serrana de recolección temprana, extracción en frío en apenas cuatro horas desde la recepción de las aceitunas y conservación en atmósfera inerte, por lo que preserva al máximo sus aromas y frescura. Presenta frutado intenso con recuerdos de hierba recién cortada y manzana verde, notas de almendra, higuera y alcachofa, y un equilibrio suave en amargo y picante que lo hace muy versátil en crudo. Es un AOVE gourmet que sintetiza agricultura responsable en el campo y precisión en la almazara.

Extracción en frío para conservar todas las cualidades del aceite. LP

Compromiso con la calidad y el origen

La Cooperativa de Viver está dando un paso crucial para fortalecer la posición de Lágrima como sinónimo de calidad, transparencia y sostenibilidad a través de su participación en el programa Sustentta de la Fundación Carasso y con la colaboración de Global Nature, la cooperativa implantará a partir de 2026 un protocolo de elaboración más riguroso para Lágrima, con el objetivo de fortalecer su excelencia y credibilidad en un mercado cada vez más competitivo y exigente. Para lograrlo, se pondrá en marcha un Sistema Participativo de Garantía (SPG) en el que socios agricultores, técnicos de la cooperativa, agentes del ámbito de consumo y entidades locales certificarán la calidad del AOVE Lágrima con criterios agroecológicos que promuevan un mayor respeto por el territorio. Este enfoque alineado con lo que piden los consumidores (autenticidad, cuidado del medio ambiente y compromiso social) consolida a Lágrima como símbolo de la riqueza agrícola y el patrimonio natural de Viver.

Hay que poner en valor, que el liderazgo de Lágrima es inseparable de un modelo cooperativo arraigado a su territorio, que promueve la economía social, gestiona los cultivos con criterios de sostenibilidad, impulsa canales cortos de producción y comercialización y defiende un relato de origen que da identidad a cada botella. Para la Cooperativa de Viver, la calidad es un proyecto común que refuerza territorio y futuro para que Viver y el Alto Palancia sigan vivos.